«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα ενισχυθεί με τεχνητή νοημοσύνη για βέλτιστη αντιμετώπιση απειλών

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αθήνα προετοιμάζεται να αποκτήσει το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο θα λειτουργεί με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη επιλογή της πιο αποτελεσματικής λύσης κατάρριψης απειλών.

Αυτή η καινοτομία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της ελληνικής αεράμυνας, προσφέροντας ταχύτητα και ακρίβεια στην αντιμετώπιση εισερχόμενων βλημάτων, drone και αεροσκαφών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, το νέο λογισμικό, προερχόμενο από το Ισραήλ, θα ενσωματωθεί στο σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξιοποιώντας τις διάφορες δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως η αντιβαλλιστική, η anti-drone και η αντιαεροπορική άμυνα.

Το λογισμικό θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο την απειλή που προσεγγίζει και θα επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μέθοδο κατάρριψης, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία μειώνει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης και εξασφαλίζει ότι κάθε απειλή αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Επίσης, αποφεύγεται η σπατάλη πολύτιμων πυρομαχικών, καθώς το σύστημα επιλέγει την οικονομικότερη λύση ανάλογα με το είδος της απειλής, όπως για παράδειγμα ένα φτηνό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα αεράμυνας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εθνικής ασφάλειας.

Με την άμεση και ακριβή πρόβλεψη των απειλών, η Ελλάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους της, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι σύγχρονων απειλών.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των αμυντικών συστημάτων της χώρας, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.

Γιατί ονομάστηκε «Ασπίδα του Αχιλλέα»;

Όχι μόνο για τη μυθολογική της αναφορά ή για τις τεράστιες δυνατότητες του ήρωα, αλλά γιατί έχει πέντε επίπεδα, είχε αποσαφηνίσει ο κ. Δένδιας. Αυτός ο Θόλος έχει και αυτός πέντε επίπεδα. Είναι σχεδιασμένος για να αντιμετωπίζει αεροπλάνα, πυραύλους, drones, πλοία και υποθαλάσσιες απειλές.

Άρα, συνολικά να κλείνει αμυντικά ολόκληρη την επικράτειά μας. Και τα παραδοσιακά μας συστήματα, δηλαδή τα πλοία μας, ιδίως οι καινούργιες μας φρεγάτες που έρχονται, τα υποβρύχιά μας που θα αποκτηθούν, τα αεροπλάνα μας, ιδίως τα αεροπλάνα 4,5 και 5ης γενεάς, τα Rafale και τα F-35, να λειτουργούν σαν ανεξάρτητοι φορείς αποτροπής. Να μπορούν, δηλαδή, απελευθερωμένα από τη χωρική άμυνα της Πατρίδας, να μπορούν να λειτουργήσουν σαν δυνάμεις αποτροπής με τα στρατηγικά τους όπλα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Οι αρχές κατέσχεσαν κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν τον καπετάνιο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τον αποκαλούσε «θείο Τζέφρι» – Παραιτείται κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs λόγω των δεσμών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική κάθοδος αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στα ΚΤΕΛ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

XPeng GX: Το κινεζικό SUV που υπόσχεται έως 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 13 σχολές με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2024

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

17:34WHAT THE FACT

Γνωρίστε τη «Βαρόνη» - Το μακρύτερο φίδι στον κόσμο μόλις ανακαλύφθηκε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ