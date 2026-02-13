«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

Η Αθήνα προετοιμάζεται να αποκτήσει το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο θα λειτουργεί με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη επιλογή της πιο αποτελεσματικής λύσης κατάρριψης απειλών.

Αυτή η καινοτομία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της ελληνικής αεράμυνας, προσφέροντας ταχύτητα και ακρίβεια στην αντιμετώπιση εισερχόμενων βλημάτων, drone και αεροσκαφών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, το νέο λογισμικό, προερχόμενο από το Ισραήλ, θα ενσωματωθεί στο σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξιοποιώντας τις διάφορες δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως η αντιβαλλιστική, η anti-drone και η αντιαεροπορική άμυνα.

Το λογισμικό θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο την απειλή που προσεγγίζει και θα επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μέθοδο κατάρριψης, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία μειώνει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης και εξασφαλίζει ότι κάθε απειλή αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Επίσης, αποφεύγεται η σπατάλη πολύτιμων πυρομαχικών, καθώς το σύστημα επιλέγει την οικονομικότερη λύση ανάλογα με το είδος της απειλής, όπως για παράδειγμα ένα φτηνό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα αεράμυνας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εθνικής ασφάλειας.

Με την άμεση και ακριβή πρόβλεψη των απειλών, η Ελλάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους της, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι σύγχρονων απειλών.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των αμυντικών συστημάτων της χώρας, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.

Γιατί ονομάστηκε «Ασπίδα του Αχιλλέα»;

Όχι μόνο για τη μυθολογική της αναφορά ή για τις τεράστιες δυνατότητες του ήρωα, αλλά γιατί έχει πέντε επίπεδα, είχε αποσαφηνίσει ο κ. Δένδιας. Αυτός ο Θόλος έχει και αυτός πέντε επίπεδα. Είναι σχεδιασμένος για να αντιμετωπίζει αεροπλάνα, πυραύλους, drones, πλοία και υποθαλάσσιες απειλές.

Άρα, συνολικά να κλείνει αμυντικά ολόκληρη την επικράτειά μας. Και τα παραδοσιακά μας συστήματα, δηλαδή τα πλοία μας, ιδίως οι καινούργιες μας φρεγάτες που έρχονται, τα υποβρύχιά μας που θα αποκτηθούν, τα αεροπλάνα μας, ιδίως τα αεροπλάνα 4,5 και 5ης γενεάς, τα Rafale και τα F-35, να λειτουργούν σαν ανεξάρτητοι φορείς αποτροπής. Να μπορούν, δηλαδή, απελευθερωμένα από τη χωρική άμυνα της Πατρίδας, να μπορούν να λειτουργήσουν σαν δυνάμεις αποτροπής με τα στρατηγικά τους όπλα.