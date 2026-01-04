Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις με την αστυνομία

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχε σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Ιράν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις με την αστυνομία
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό Ιράν χθες Σάββατο σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, σύμφωνα με δυο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κατηγόρησαν τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι άνοιξαν πυρ.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν σε διάφορες ιρανικές πόλεις χθες, έβδομη ημέρα των διαδηλώσεων για την ακρίβεια στην Ισλαμική Δημοκρατία που έχουν προσλάβει πολιτική χροιά.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από την περίοδο 2022-2023, όταν είχε σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και είχαν συλληφθεί χιλιάδες, σύμφωνα με ακτιβιστές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης πυροβόλησαν διαδηλωτές στην περιοχή Μαλεξανί, στη δυτική επαρχία Ιλάμ, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη της κουρδικής μειονότητας.

Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα επίσης τη Νορβηγία, έκανε λόγο από την πλευρά της για τέσσερις νεκρούς και τριάντα τραυματίες στην τοποθεσία αυτή. Αναδημοσίευσε μέσω X βίντεο με πτώματα στο έδαφος, που το Γαλλικό Πρακτορείο επισήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα.

Διαδηλώσεις έχουν παραλύσει, σε διάφορους βαθμούς, τουλάχιστον τριάντα πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις κι όσα μεταδίδονται από ΜΜΕ.

Με βάση επίσημα δεδομένα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την Τετάρτη, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με ΜΚΟ που εδρεύει στις ΗΠΑ, τη HRANA (Human Rights Activists News Agency), έχουν καταγραφτεί μέσα σε μια εβδομάδα διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 60 πόλεις, κατανεμημένες σε 25 από τις 31 επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ίδια πηγή έκανε λόγο χθες Σάββατο για συνολικά 582 συλλήψεις και 15 νεκρούς.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις, που είχαν αρχικά αφορμή το κόστος διαβίωσης, άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη, όπου έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό, προτού η σκοπιά τους διευρυνθεί, με τους συμμετέχοντες να προβάλλουν πλέον πολιτικές διεκδικήσεις.

