Ιράν: «Δίκαια» τα αιτήματα των διαδηλωτών - Καταδικάζει τους «ταραξίες» ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε συγκρούσεις, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Newsbomb

Ιράν: «Δίκαια» τα αιτήματα των διαδηλωτών - Καταδικάζει τους «ταραξίες» ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μιλά σε μια συνάντηση στην Τεχεράνη του Ιράν, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οι οικονομικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών στη χώρα είναι "δίκαιες" αλλά ότι οι "ταραξίες" θα πρέπει να "μπουν στη θέση τους" κατά την έβδομη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας.

Το κίνημα αυτό αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, όπου οι μαγαζάτορες έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό. 'Εκτοτε έλαβε διαστάσεις, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει και πολιτικά αιτήματα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε συγκρούσεις, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι περιστατικά βίας εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

"Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μαλεκσαχί, ο Λατίφ Καριμί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας", μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, ενώ ο θάνατος ενός άλλου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας "με μαχαίρι και πυρά" ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας επηρεάζει ή επηρέασε, σε διαφορετικό βαθμό, τουλάχιστον 30 πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και σε μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας ενώπιον πιστών που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη με την ευκαιρία μιας σιιτικής γιορτής, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι είναι "δίκαια" τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών.

"Οι αρχές της χώρας το αναγνωρίζουν, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος", δήλωσε. "Για τον λόγο αυτό οι έμποροι διαμαρτυρήθηκαν κατά της κατάστασης αυτής, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο", πρόσθεσε ο Χαμενεΐ, ο οποίος είναι στην εξουσία από το 1989.

"Εμείς κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες. Αυτοί οι τελευταίοι πρέπει να μπουν στη θέση τους", τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Από την έναρξη των διαμαρτυριών, η κυβέρνηση παίζει τόσο το χαρτί του κατευνασμού, αναγνωρίζοντας "νόμιμα αιτήματα" που συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, όσο και της σταθερότητας απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αποσταθεροποίησης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε σήμερα ότι χθες είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις σε εργατικές συνοικίες της Τεχεράνης, η οποία έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:30ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συστήνει στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις στη Βενεζουέλα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο σε στρατιωτικό αεροδρόμιο των ΗΠΑ - Περικυκλωμένος από πράκτορες της DEA

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δίκαια» τα αιτήματα των διαδηλωτών - Καταδικάζει τους «ταραξίες» ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ζητά συσπείρωση των «λαών» της Αμερικής - Διάγγελμα από τον πρόεδρο της χώρας

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες «παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις από και προς 19 νησιά της Καραϊβικής

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Eκτακτη συνεδρίαση ΣΑ ΟΗΕ τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Πάπας Λέων - Του χάρισαν «αγαπημένη καραμέλα στη γη»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ο Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μεταπολίτευση στη Βενεζουέλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία σύλληψης 6 μήνες πριν τον θάνατό της

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου στο Καράκας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο -Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο είναι «ο μόνος πρόεδρος» της χώρας, δηλώνει η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Περιστρεφόμενα» κρεβάτια και κινητά τηλέφωνα - Πώς ο Μαδούρο σχεδίαζε να «επιβιώσει» από τον Τραμπ

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας - Προτεραιότητα η ειρηνική μετάβαση

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες- Έχουμε και σχέδιο διαφυγής

22:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση»: Όλες οι λεπτομέρειες για την κινηματογραφική σύλληψη Μαδούρο και οι «πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας»

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ - Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Μαδούρο, επιφυλακτικές οι αμερικάνικες εταιρείες

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο σε στρατιωτικό αεροδρόμιο των ΗΠΑ - Περικυκλωμένος από πράκτορες της DEA

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας περνά στα χέρια των ΗΠΑ - Τι σηματοδοτεί η σύλληψη Μαδούρο, επιφυλακτικές οι αμερικάνικες εταιρείες

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

«Περιστρεφόμενα» κρεβάτια και κινητά τηλέφωνα - Πώς ο Μαδούρο σχεδίαζε να «επιβιώσει» από τον Τραμπ

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ζητά συσπείρωση των «λαών» της Αμερικής - Διάγγελμα από τον πρόεδρο της χώρας

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

22:10ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση»: Όλες οι λεπτομέρειες για την κινηματογραφική σύλληψη Μαδούρο και οι «πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες «παγιδευμένοι» στον παράδεισο - Η σύλληψη Μαδούρο σταματά όλες τις πτήσεις από και προς 19 νησιά της Καραϊβικής

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πρώτη εμφάνιση των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ όπου κάηκαν 40 άνθρωποι

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς «τακτική» στο αστυνομικό τμήμα - Φωτογραφία σύλληψης 6 μήνες πριν τον θάνατό της

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καράκας: Μας είχαν δοθεί οδηγίες εδώ και 5 μήνες- Έχουμε και σχέδιο διαφυγής

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στη Νέα Υόρκη

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Στον εισαγγελέα οι δράστες που καταδίωξαν και πυροβόλησαν 38χρονο -Συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ