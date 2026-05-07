FT: Η Ελλάδα κερδίζει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους

Η Ελλάδα κερδίζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους του 2012, τιτλοφορείται άρθρο των Finanancial Times επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας έχει αφήσει πίσω για τα καλά τις δύσκολες μέρες της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα κέρδισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου που επιβεβαιώνει το δικαίωμά της να εξαγοράσει τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους του 2012, σε μια απόφαση που φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στο κλείσιμο ενός από τα τελευταία κεφάλαια της κρίσης χρέους της.

Οι τίτλοι, με λήξη το 2042, εκδόθηκαν στους κατόχους ελληνικών κρατικών ομολόγων ως μέρος της αναδιάρθρωσης χρέους ύψους 62 δισ. ευρώ της χώρας πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από έναν κρατικό δανειολήπτη.

Η υπόθεση καταδεικνύει τις πολύπλοκες παγίδες των λεγόμενων «GDP warrants», τίτλων που συνδέουν τις πληρωμές με την οικονομική ανάπτυξη και που έγιναν δημοφιλείς τις τελευταίες δεκαετίες ως τρόπος επιτάχυνσης των ρυθμίσεων του δημόσιου χρέους.

Η δικαστική διαδικασία

Η υπόθεση επικεντρώθηκε στο αν η Ελλάδα είχε ασκήσει έγκυρα το συμβατικό της δικαίωμα να εξαγοράσει τα «warrants» και αν είχε υπολογίσει σωστά την τιμή εξαγοράς. Μετά από μια διήμερη δίκη τον Απρίλιο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα είχε ασκήσει έγκυρα το δικαίωμα αγοράς της σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Αποφάνθηκε επίσης ότι η τιμή εξαγοράς των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους είχε υπολογιστεί σωστά χρησιμοποιώντας τις τιμές προσφοράς και ζήτησης από την ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Δημήτρης Τσακόνας, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας, δήλωσε ότι η υπηρεσία χαιρέτισε την απόφαση «και τη σαφήνεια που παρέχει στους κατόχους και στην ευρύτερη αγορά».

«Η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας να ενεργεί με καλή πίστη και σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο», ανέφερε.

Ορισμένοι επενδυτές είχαν αμφισβητήσει την εγκυρότητα της επαναγοράς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της τιμής. Η ΥΔΔ δήλωσε ότι το δικαστήριο «απέρριψε τα επιχειρήματα ότι η τιμολόγηση θα έπρεπε να είχε προκύψει από εναλλακτικές πηγές της αγοράς» και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είχε εφαρμόσει σωστά το συμβατικό πλαίσιο.

Τα πιστοποιητικά ΑΕΠ κέρδισαν έδαφος από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως μέσο διευκόλυνσης των αναδιαρθρώσεων κρατικού χρέους και κατανομής του κινδύνου μεταξύ δανειοληπτών και δανειστών. Ωστόσο, έχουν επικριθεί για το ότι προκαλούν στατιστική σύγχυση και νομικές διαμάχες, καθώς και για τις, κατά την άποψη ορισμένων, ανισόρροπες δομές τους, ενώ συχνά η διαπραγμάτευσή τους ήταν περιορισμένη.

