Μετρό: Προσωρινές αλλαγές από αύριο - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Snapshot Από 21 Απριλίου τίθενται προσωρινές αλλαγές στα νυχτερινά δρομολόγια του Μετρό στο τμή «Αττική

Πανεπισμιο» λόγω εργασιών.

Πέντε σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, από 21 έως 23 και από 26 έως 30 Απριλίου.

Η κυκλοφορία των συρμών θα περιορίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Οι αλλαγές γίνονται για την αναβάθμιση του δικτύου, παρά την αναπόφευκτη ταλαιπωρία των επιβατών. Snapshot powered by AI

Προσωρινές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τρίτη 21 Απριλίου στα νυχτερινά δρομολόγια του Μετρό στο τμήμα «Αττική - Πανεπιστήμιο», λόγω εργασιών για αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, έως τις 23 Απριλίου και από 26 έως 30 Απριλίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, ενώ η κυκλοφορία των συρμών θα περιορίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή που θα καλύπτει τη διαδρομή μεταξύ Σεπολίων και Συντάγματος, πραγματοποιώντας στάσεις σε βασικά σημεία της πόλης.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση του δικτύου, παρά την ταλαιπωρία που προκαλούν στο επιβατικό κοινό.

