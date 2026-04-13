Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ

Μειωμένα θα είναι τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, καθώς θα ισχύσει ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ.

Από την Τρίτη του Πάσχα προβλέπεται σταδιακή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών

Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά

Δρομολόγια ανά 15 λεπτά Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά

Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά

Τρίτη του Πάσχα (14/04)