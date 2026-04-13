Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ
Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία
Μειωμένα θα είναι τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, καθώς θα ισχύσει ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ.
Από την Τρίτη του Πάσχα προβλέπεται σταδιακή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
Δευτέρα του Πάσχα (13/04)
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά
Τρίτη του Πάσχα (14/04)
- Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά (05:30–22:30) και ανά 11,5–15 λεπτά αργότερα
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–8,5 λεπτά έως τις 23:00
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5–7 λεπτά (07:00–22:00) και ανά 6,5–9,5 λεπτά αργότερα
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά στη συνέχεια
