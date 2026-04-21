Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Snapshot Νεκρός βρέθηκε ο 43χρονος πρώην σύντροφος της αγνοούμενης 43χρονης Ελευθερίας, πιθανόν αυτοκτόνησε με κοντόκανη καραμπίνα.

Ο άνδρας είχε εμφανιστεί με αμυχές στο πρόσωπο κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε από πτώση με μηχανάκι.

Η Ελευθερία εξαφανίστηκε από τις 19 Απριλίου και δεν εμφανίστηκε σε σοβαρή δικαστική υπόθεση που είχε την επόμενη μέρα.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού στον Γιούχτα, με έρευνες να συνεχίζονται με drones και στοχευμένες αναζητήσεις.

Οι αρχές εστιάζουν στην προσωπική ζωή της 43χρονης και αναζητούν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και το λευκό Honda που θεωρείται κομβικό σημείο στις έρευνες.

Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, καθώς νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου ο πρώην σύντροφός της.

Ο επίσης 43χρονος άνδρας είχε προσαχθεί για να καταθέσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει τις Αρχές στις έρευνές της προκειμένου να εντοπίσουν την 43χρονη Ελευθερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr λίγες μόλις ώρες αφότου ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος, εντοπίστηκε νεκρός σε ένα ξωκκλήσι, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία. με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν πως ενδέχεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα. Τον 43χρονο εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο.

Το ερωτηματικό με τις αμυχές

Aίσθηση αλλά και απορίες προκαλεί το γεγονός πως ο άνδρας όταν χθες το βράδυ έφτασε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει είχε αμυχές στο πρόσωπό του. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για τις γραντζουνιές, ο ίδιος υποστήριξε πως έπεσε με το μηχανάκι και τραυματίστηκε.

Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά της

Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό γίνεται γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Όμως η 43χονη, ούτε του τηλεφώνησε, ούτε απάντησε σε κάποια κλήση, ούτε και επέστρεψε στο σπίτι της, με τα μέλη της οικογένειά της αλλά και τους φίλου της να βιώνουν ώρες αγωνίας.

Η Ελευθερία είναι ένας άνθρωπος που παλεύει για τα παιδιά και τη ζωής της, είναι διαζευγμένη, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και με μεγάλο κόπο κατάφερε να ρυθμίσει κάποια οικονομικά βάρη που είχε επωμιστεί στις πλάτες της με ευθύνη άλλων. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ακόμα και χθες εμφανιζόταν ενεργή σε διαδικτυακές εφαρμογές του τηλεφώνου της. Παρ’ όλα αυτά απόλυτη «σιγή», στην επικοινωνία με τους δικούς της, φίλους και γνωστούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα (20/4) η Ελευθερία είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο που αφορά προσωπική της υπόθεση, ωστόσο ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο. Το γεγονός αυτό ενέτεινε την ανησυχία συγγενών και φίλων καθώς δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της 43χρονης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και το βράδυ της Δευτέρας με drones, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα. Πλέον οι έρευνες εστιάζουν στην προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας.

Στο χωριό της όλοι είναι ανάστατοι και συμπαραστέκονται στην οικογένεια, με την ευχή η γυναίκα να βρεθεί γρήγορα και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της. Αστυνομικοί θα προχωρήσουν σε εκτεταμένη έρευνα σε κάμερες ασφαλείας, εκτιμώντας ότι θα βρουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις της, έως ένα βαθμό τουλάχιστον. Κομβικό σημείο σε αυτή τη φάση των ερευνών είναι και ο εντοπισμός του λευκού Honda.

Διαβάστε επίσης