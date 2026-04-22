Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

Στις έρευνες συμμετέχουν συγγενικά πρόσωπα της αγνοούμενης, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών της.

Μία θήκη όπλου, πράσινου χρώματος καθώς και ένα πακέτο τσιγάρα είναι τα πρώτα ευρήματα των αρχών στην περιοχή των Δαφνών.

Είναι άγνωστο για το εάν πρόκειται για θήκη του όπλου που ανήκει στον 39χρονο Μαρίνο ή εάν πρόκειται για τυχαίο εύρημα που ξεχάστηκε από κάποιον άλλο.

Στο ίδιο σημείο οι αρχές εντόπισαν και ένα πακέτο με τσιγάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα αντικείμενα έχουν ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να πάρουν τις απαντήσεις.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα τσιγάρα που βρέθηκαν είναι η μάρκα που κάπνιζε ο 39χρονος.

Στην περιοχή των Αθανάτων οι έρευνες για την 43χρονη Ελευθερία

Με το πρώτο φως της ημέρας συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Αθανάτων πυροσβέστες, αστυνομικοί αλλά και πολίτες που αναζητούν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη.

Σκύλος της Πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, και άλλες δυνάμεις καλούνται να εξερευνήσουν μια μεγάλη έκτασης περιοχή, με πρώτο ζητούμενο, εάν είναι δυνατόν, τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της 44χρονης Ελευθερίας. Στις έρευνες συμμετέχει και το drone της Πυροσβεστικής.

Στις έρευνες τα παιδιά της και συγγενικά της πρόσωπα

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις έρευνες συγγενικά πρόσωπα της 43χρονης Ελευθερίας, μεταξύ αυτών και οι γιοι της.

