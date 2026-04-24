Μαξίμου: Κοινός τόπος με Κοβέσι, αιχμές σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη – «Καμία σκιά» για Σκέρτσο

Snapshot Το Μέγαρο Μαξίμου διαψεύδει τις φήμες περί διαφωνίας με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και επισημαίνει κοινή θέση για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι τα φαινόμενα απάτης δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, βασιζόμενη σε ευρωπαϊκά στοιχεία που δείχνουν μικρό ποσοστό υποθέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το σύνολο της Ευρώπης.

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη κατά τη διακυβέρνησή του και υπενθυμίζει τις καταδίκες υπουργών της τότε κυβέρνησης.

Η κριτική προς τον Νίκο Ανδρουλάκη εστιάζει στην απουσία ουσιαστικής θεσμικής παρουσίας σε διεθνή εκδήλωση, σε αντίθεση με τη διεθνή δραστηριότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί στοχοποίησης βουλευτών από τον Άκη Σκέρτσο και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα ψηφοδέλτια για βουλευτές με άρση ασυλίας, σεβόμενη τη δικαστική διαδικασία.

Σε πλήρη αποδόμηση των σεναρίων περί διάστασης απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, αξιοποιώντας τις ίδιες τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η κυρία Κοβέσι όχι μόνο δεν αντέκρουσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά αντιθέτως συμφώνησε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Όπως τονίζεται, η επισήμανση ότι οι σχετικές υποθέσεις πρέπει «να έρχονται και να κρίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα» συνιστά κοινό τόπο με τη θέση που έχει διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις καθυστερήσεις και τα φαινόμενα «σαλαμοποίησης» των δικογραφιών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση στέκεται ιδιαίτερα στην αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως ότι τα φαινόμενα απάτης δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα. Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τις περισσότερες από 3.600 υποθέσεις που ερευνώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 170 έως 175 αφορούν την Ελλάδα. Στοιχεία που, κατά το Μαξίμου, «καταρρίπτουν το αφήγημα περί μιας δήθεν μοναδικής ελληνικής παθογένειας».

Αντεπίθεση σε Τσίπρα – «Να κοιτάξει τα πεπραγμένα του»

Σκληρή είναι η απάντηση της κυβέρνησης και στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Κυβερνητικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι οι αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού θα είχαν βάση μόνο εάν αφορούσαν τη δική του διακυβέρνηση.

Κάνουν λόγο για «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης» την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενοι και σχετικές αναφορές του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, ενώ επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Ποινικό Κώδικα της περιόδου εκείνης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώθηκε με τρόπο που εξυπηρετούσε συγκεκριμένα συμφέροντα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και την αποσυμφόρηση των φυλακών, την οποία παρουσιάζουν ως «χαλαρή πολιτική» απέναντι στο βαρύ έγκλημα, καθώς και το γεγονός – όπως επισημαίνουν – ότι υπουργοί της τότε κυβέρνησης καταδικάστηκαν αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη.

Πυρά κατά Ανδρουλάκη – «Selfies αντί ουσίας»

Αιχμηρή είναι η κυβερνητική κριτική και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την παρουσία του σε πολιτική εκδήλωση στην Ισπανία. Στο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό, αλλά ουσιαστικό.

Κατηγορούν τον κ. Ανδρουλάκη ότι περιορίστηκε σε «selfies και βίντεο», χωρίς να επιδιώξει μια ουσιαστική θεσμική παρουσία, όπως μια διμερής συνάντηση με συγκεκριμένη ατζέντα ή μια ομιλία που θα σηματοδοτούσε πολιτική παρέμβαση.

Αντιπαραβάλλουν, δε, τη διεθνή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά και τον ρόλο του σε κρίσιμες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, η διαχείριση της πανδημίας και ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας.

Καμία σκιά για Σκέρτσο – Διακριτοί ρόλοι εντός του συστήματος

Σε ό,τι αφορά τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί στοχοποίησης βουλευτών. Όπως επισημαίνεται, η επίμαχη ανάρτησή του δεν περιείχε καμία αναφορά που να θίγει το κοινοβουλευτικό σώμα ή τα μέλη του.

Αντιθέτως, κυβερνητικά στελέχη αναδεικνύουν τη διάκριση ρόλων μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών και εκλεγμένων πολιτικών: Οι πρώτοι κρίνονται από το έργο τους στο πλαίσιο της κυβερνητικής λειτουργίας, ενώ οι δεύτεροι δοκιμάζονται τόσο για το έργο τους όσο και στην κάλπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθαρίζεται ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τη μη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας βουλευτών για τους οποίους έχει ψηφιστεί άρση ασυλίας. «Θέλουν οι ίδιοι να κριθούν από τη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά», σημειώνουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για στάση «αξιοπρέπειας, σοβαρότητας και θεσμικού σεβασμού».

Συνολικά, η κυβερνητική γραμμή αποτυπώνει μια διπλή στρατηγική. Αφενός την αποδόμηση των κατηγοριών περί θεσμικής εκτροπής μέσω της επίκλησης στοιχείων και δηλώσεων ευρωπαϊκών αξιωματούχων, αφετέρου την πολιτική αντεπίθεση απέναντι στην αντιπολίτευση. Με φόντο τις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη και την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης, το Μαξίμου επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση στο πεδίο της σύγκρισης κυβερνητικών πεπραγμένων, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα εσωτερικής συνοχής και πολιτικής σταθερότητας.

