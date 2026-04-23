Γεωργιάδης στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ένα δηκτικό σχόλιο για τη Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς.

Ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, την ώρα που ανέλυε πού πάνε τα χρήματα των φορολογουμένων και των ασθενών είπε: «Ο καθένας μας ό,τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μύθος πρώτος. Ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από τις άλλες χώρες για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Τελείως ψευδές. Η Ελλάδα σε όρους GTP είναι και λίγο παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», εξήγησε ο υπουργός.

Σε εκείνο το σημείο, ένας εκ των συνομιλητών του στο πάνελ, απευθυνόμενος στον κ. Γεωργιάδη, του είπε: «Να σας ρωτήσω κάτι;».

«Ρωτήστε, Δημοκρατία έχουμε... Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία», απάντησε με νόημα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

