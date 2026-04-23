Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

Η Λάουρα Κοβέσι μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για τα όσα αντίκρισε όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα κι εξομολογήθηκε ότι σοκαρίστηκε με όσα συνέβαιναν σε ό,τι αφορούσε στα οικονομικά εγκλήματα.

Πλέον η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί όπως είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας κι έχει μπει το... νερό στο αυλάκι.

Κληθείσα να σχολιάσει αν η EPPO ανταγωνίζεται την ελληνική δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τουναντίον επεσήμανε ότι πλέον έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες, η Ελλάδα έχει πολύ καλούς εισαγγελείς, πολύ καλούς δικαστές, πολύ καλούς αστυνομικούς, το διαπιστώνω κάθε μέρα. Θεωρώ ότι υπάρχει υποστήριξη από τις εθνικές Αρχές στο γραφείο μας.

Για παράδειγμα άλλαξαν τη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντάσσοντας εδώ ένα μόνιμο παρακλάδι. Πλέον έχουμε 3 σταθερούς δικαστικούς συνεργάτες».

«Σοκαρίστηκα με όσα αντίκρισα στην αρχή»

Η κυρία Κοβέσι, καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι πρότινος η ελληνική δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά στα οικονομικά εγκλήματα: «Ήμασταν λίγο σοκαρισμένοι με όσα αντικρίσαμε στην αρχή. Στην Ελλάδα αν διαπράξεις απάτη, αν κλέψεις χρήματα, και πιαστείς ας πούμε να έχεις κλέψει 10 εκατομμύρια, πληρώνεις τα λεφτά πίσω και είσαι ελεύθερος να φύγεις! Πώς προκύπτει αυτό;» είπε με γουρλωμένα μάτια και πρόσθεσε: Ήταν σοκ για εμάς.

Γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για εμάς να εποπτεύουμε τόσες χώρες και να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά συστήματα, διαφορετικούς νόμους, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικό τρόπο γενικότερα να «γίνεται η δουλειά».

Ωστόσο, μιλήσαμε με τις ελληνικές Αρχές και το άλλαξαν αυτό. Άλλαξαν τον νόμο και καλώς το έπραξαν. Το έκαναν κι άλλες χώρες αλλάζοντας τους νόμους τους.

Το παράδειγμα της Ουγγαρίας

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο ενδεδειγμένος (ευρωπαϊκός) τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Αφού μπεις στην EPPO οφείλεις να το αποδεχθείς αυτό.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ουγγαρία, μια από τις πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν από την νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ήταν να αποδεχθούν τους όρους και να μπουν στην EPPO. Γιατί το έπραξαν αυτό; Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα της εμπιστοσύνης που οικοδομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι αυτό και υφίσταται η EPPO, για να αποδείξει ότι ο νόμος είναι ίδιος και ίσος για όλους και τον επιβάλουμε σε όλους.