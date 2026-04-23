Μέρισμα ανάπτυξης με «ταβάνι» τη δημοσιονομική σταθερότητα – Το Μαξίμου απαντά με μέτρα και αριθμούς

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εντάσσονται, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, σε μια στρατηγική ισορροπίας: ενίσχυση των πολιτών χωρίς εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών. Επιστροφή στην κοινωνία δηλαδή αλλά με «κανόνες».

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι το πακέτο δεν αποτελεί προϊόν συγκυριακής παροχολογίας, αλλά αποτέλεσμα μιας σταθερής πολιτικής που αποδίδει πλεονάσματα μέσω ανάπτυξης, περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξορθολογισμού δαπανών.

Η βασική φιλοσοφία συνοψίζεται στην «επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης» στην κοινωνία, με στοχευμένες παρεμβάσεις που δεν υπόσχονται θαύματα, αλλά επιχειρούν να δώσουν άμεσες ανάσες σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες.

Διεύρυνση δικαιούχων και στοχευμένες ενισχύσεις

Κεντρικό χαρακτηριστικό των μέτρων είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλυφθεί η πλειονότητα των νοικοκυριών. Το μόνιμο επίδομα για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 300 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, ενώ η επιστροφή ενοικίου αποκτά πιο μαζικά χαρακτηριστικά, καλύπτοντας περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, με καταβολή 150 ευρώ ανά παιδί, ως απάντηση στις πιέσεις που άφησε η ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα μέτρα αγγίζουν έως και το 80%-85% βασικών κοινωνικών κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τον «οριζόντιο αλλά στοχευμένο» χαρακτήρα της πολιτικής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / INTIME NEWS

Δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο μέτωπο των χρεών, με την επαναφορά της ρύθμισης των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023. Η ρύθμιση αφορά δυνητικά πάνω από 1,3 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για μικρότερα χρέη.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βλέπουν τη συγκεκριμένη παρέμβαση ως «ανάσα ρευστότητας» για την αγορά, αλλά και ως κίνητρο επανένταξης των οφειλετών στην οικονομική κανονικότητα.

800 εκατ. ευρώ με εξαντλημένο δημοσιονομικό χώρο

Το συνολικό πακέτο φτάνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. αποτελούν νέες παρεμβάσεις. Στο οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν ότι με τις εξαγγελίες αυτές εξαντλείται ουσιαστικά ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος από το πλεόνασμα του 2025, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον παροχές.

Η κυβέρνηση αποδίδει τη δημιουργία αυτού του χώρου κυρίως σε μόνιμες παρεμβάσεις εξοικονόμησης δαπανών και σε μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τα έσοδα, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας και τα νέα εργαλεία ελέγχου στην αγορά.

Ανάπτυξη, πλεονάσματα και μείωση χρέους

Στην επιχειρηματολογία του Μαξίμου, τα μέτρα «πατούν» πάνω σε μια ευρύτερη εικόνα βελτίωσης της οικονομίας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ καταγράφει ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά 17ετίας και η αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζεται ως βασικός πυλώνας της δημοσιονομικής αντοχής.

Σύγκρουση με την αντιπολίτευση για «παροχές χωρίς μέτρο»

Η ανακοίνωση των μέτρων συνοδεύεται από ευθεία πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως δημοσιονομικά ανεδαφικές, υποστηρίζοντας ότι υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ και παραβιάζουν ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ειδική αναφορά γίνεται και στο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι τέτοια μέτρα έχουν περιορισμένη επίδραση στον τελικό καταναλωτή, προκρίνοντας αντίθετα τις άμεσες ενισχύσεις.

Το πολιτικό μήνυμα: «ούτε λιτότητα, ούτε λεφτά χωρίς όρια»

Συνολικά, το αφήγημα που εκπέμπει το Μαξίμου επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες πιέσεις: από τη μία την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και από την άλλη τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τόσο τις «ισοπεδωτικές» κριτικές όσο και τις λογικές του παρελθόντος τύπου «δώστα όλα», προβάλλοντας ένα μοντέλο «υπεύθυνης ενίσχυσης». Το αν αυτή η ισορροπία πείθει πολιτικά, θα κριθεί όχι μόνο στους αριθμούς αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

