Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε «plan b» εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί

Κάλεσμα στα κράτη-μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν ένα plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί γιατί ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι σημαντικός, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, είπε. Προσέθεσε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση, αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο Συμβούλιο για τα χειρότερα» προειδοποίησε ο κ. Μητσοτάκης.

Εκτίμησε ότι είναι ζήτημα χρόνου να φανεί αν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί, με σημαντικές αναταράξεις στην προμήθεια πετρελαίου και αγαθών. Όπως είπε, θα καταγραφεί σημαντική αύξηση στις τιμές της ενέργειας και ελλείψεις στα λιπάσματα.

Επίσης, εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να καταγραφεί μια αύξηση του πληθωρισμού και σημαντική μείωση στους ρυθμούς ανάπτυξης στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφώνησε με τον Αντόνιο Κόστα ότι κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει την επιστροφή στο status quo πριν από τον πόλεμο.

Περαιτέρω, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης διέκρινε μια ευκαιρία για την Ευρώπη προκειμένου να επαναξιολογήσει τη στρατηγική της αυτονομία και την ενεργειακή της ανθεκτικότητα.

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, ο πρωθυπουργός ιεράρχησε ως πρώτη προτεραιότητα η διασφάλιση της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών - μελών.

Υπογράμμισε πως για πρώτη φορά δοκιμάστηκε η εφαρμογή του άρθρο 42, παρ. 7 της ΕΕ για τη συλλογική ασφάλεια με την αποστολή δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου. Μάλιστα, έθεσε ως προτεραιότητα της Ελλάδας πως αν ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο πώς θα μπορέσει να γίνει καλύτερα η ευρωπαϊκή συνδρομή στην Κύπρο. Όπως τόνισε, αυτό θα είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη πως η ΕΕ λαμβάνει τη στρατηγική αυτονομία σοβαρά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να προσθέσει αξία. Ανέδειξε το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοϊας, αναφέροντας ότι η χώρα μας το έθεσε ως προτεραιότητα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ως μη πλήρες μέλος. Σημείωσε ακόμα ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσοπλοϊας. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας και να συνδράμουν.

Δείτε τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών:

Διαβάστε επίσης