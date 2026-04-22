Η συγγνώμη Ράμα στον Μητσοτάκη για το oversized κουστούμι που φόρεσε στο Μαξίμου

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση ξεχώρισε όχι μόνο για τη μεταξύ τους συζήτηση, αλλά και για την αφορμή που έδωσε το ανεπίσημο ντύσιμο του κ. Ράμα, το οποίο σχολιάστηκε έντονα στα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων μπροστά στις κάμερες, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε με αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκι κάτω από το σακάκι του, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που φορούσε παραδοσιακό επίσημο ένδυμα με πουκάμισο και γραβάτα. Ο Αλβανός πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για την επιλογή του αυτή, εξηγώντας ότι δεν περίμενε τέτοιο επίπεδο επίσημης υποδοχής και ότι επρόκειτο για παρεξήγηση πρωτοκόλλου.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και λυπάμαι που δεν είμαι ντυμένος πιο επίσημα, καθώς δεν είχα ενημερωθεί για το πρωτόκολλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ράμα, απευθυνόμενος στον Έλληνα ομόλογό του και τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε με χιούμορ και κατανόηση, τονίζοντας πως εκτιμά την εφευρετικότητα του κ. Ράμα στον τρόπο που επιλέγει να ντύνεται. «Αναγνωρίζουμε την πρωτοτυπία σου στο ντύσιμο και μας αρέσει αυτό», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, διατηρώντας φιλικό και θετικό κλίμα στη συνάντηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έντι Ραμα Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο κουστούμι είχε φορέσει πριν από έξι ημέρες ο Αλβανός πρωθυπουργός και στη συνάντησή του με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι.