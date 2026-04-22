Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας»

Ο διάλογος του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αλβανό ομόλογό του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας»
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πρόοδο στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας
  • Αλβανίας και τόνισε την ανάγκη επίλυσης εκκρεμών ζητημάτων.
  • Ο Έντι Ράμα εξέφρασε την εκτίμησή του για την υποστήριξη της Ελλάδας και τη βούλησή του να ολοκληρωθεί η στρατηγική εταιρική σχέση.
  • Και οι δύο πρωθυπουργοί επιθυμούν να ενισχύσουν τη φιλία μεταξύ των δύο λαών και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, με αφορμή τη συμμετοχή του Αλβανού πρωθυπουργού στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Edi Rama.

Τα... βλέμματα όλων τράβηξε η ενδυματολογική επιλογή του Αλβανού πρωθυπουργού, ο οποίος επέλεξε να φορέσει το ίδιο oversized κοστούμι που φορούσε προ ημερών στη συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Αλβανός ομόλογός του είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πάντα χαρά μου να σε καλωσορίζω στην Αθήνα, αγαπητέ Edi, με αφορμή τη συμμετοχή σου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα καλό να μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξή μας στη δύσκολη πορεία που έχετε χαράξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας.

Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ.

Edi Rama: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω.

Θέλω, εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την υποστήριξη. Την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτή την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο.

Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό.

