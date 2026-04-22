Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί
Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί
Το έκτακτο επίδομα παιδιού φτάνει έως τα 150 ευρώ ανά παιδί και αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των 8 νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το μέτρο αυτό καλύπτει σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.
Η κυβερνητική παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιέζουν τα εισοδήματα.
Τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση.
Το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για έγγαμα ζευγάρια, το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται όσο αυξάνονται τα παιδιά, ενώ στις μη έγγαμες οικογένειες ισχύουν τα ίδια ποσά ενίσχυσης, αλλά με εισοδηματικό όριο χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ.
Ειδικότερα, για οικογένεια με ένα παιδί, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ, με ανώτατο εισόδημα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με εισοδηματικά όρια 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα.
Σε οικογένειες με τρία παιδιά, η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ, με όρια εισοδήματος 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.050 ευρώ για επτά παιδιά, με ανώτατο εισόδημα 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.
Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό η πληρωμή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.
«Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξέρω καλά ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες μεγαλώνουν το καθημερινό βάρος του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μας. Για τον λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία» σημείωσε.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν.
«Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία».
Επίσης τόνισε ότι πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος. «Πλεόνασμα, μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών» είπε.
«Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμη "ανάχωμα" στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.