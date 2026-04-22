Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

Το έκτακτο επίδομα παιδιού φτάνει έως τα 150 ευρώ ανά παιδί και αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των 8 νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μέτρο αυτό καλύπτει σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Η κυβερνητική παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιέζουν τα εισοδήματα.

Τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για έγγαμα ζευγάρια, το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται όσο αυξάνονται τα παιδιά, ενώ στις μη έγγαμες οικογένειες ισχύουν τα ίδια ποσά ενίσχυσης, αλλά με εισοδηματικό όριο χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για οικογένεια με ένα παιδί, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ, με ανώτατο εισόδημα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με εισοδηματικά όρια 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε οικογένειες με τρία παιδιά, η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ, με όρια εισοδήματος 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.050 ευρώ για επτά παιδιά, με ανώτατο εισόδημα 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό η πληρωμή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.