Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

Εντάξει ο άνθρωπος προσφέρει γέλιο και μάλιστα χωρίς να το προσπαθήσει ιδιαίτερα. Πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου σαν να είχε πεταχτεί για καφέ στο Μπλοκ 31 των Τιράνων και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε πρωτόκολλο, κάμερες και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με γραβάτα… κανονική, όχι conceptual.

Η εικόνα ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Θύμιζε κάτι από «Τρελές Σφαίρες». Από τη μία ο Μητσοτάκης, λες και βγήκε από εγχειρίδιο «How to be Prime Minister», κι από την άλλη ο Ράμα, με oversized κοστούμι 3 νούμερα μεγαλύτερο, sneakers και μπλουζάκι, σαν να ετοιμάζεται για TED Talk με τίτλο «Η διπλωματία μετά το streetwear».

Και κάπου εκεί ήρθε η συγγνώμη. Όχι για πολιτική δήλωση, όχι για διπλωματικό ατόπημα. Για το outfit. «Δεν ήξερα το πρωτόκολλο», είπε περίπου, και εκεί κάπου χάθηκε και το τελευταίο ίχνος σοβαρότητας. Γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην τον ενδιαφέρει καθόλου το πρωτόκολλο, αυτός είναι ο Ράμα. Και ξαφνικά, ο ίδιος άνθρωπος απολογείται επειδή δεν φόρεσε γραβάτα; Είναι σαν να βλέπεις ροκ σταρ να ζητά συγγνώμη που δεν έβαλε κοστούμι σε συναυλία.

Το καλύτερο; Δεν ήταν καν μια «στιγμιαία έμπνευση». Το ίδιο oversized κοστούμι είχε ήδη κάνει περιοδεία και σε άλλες συναντήσεις, λες και πρόκειται για limited edition διπλωματικό outfit. Δηλαδή δεν ήταν λάθος. Ήταν επιλογή. Απλώς… έπεσε σε λάθος σκηνικό.

Κάπου εδώ όμως αρχίζει και το ζουμί. Διότι αντί να συζητάμε για διμερείς σχέσεις, καθόμαστε και αναλύουμε αν το σακάκι του ήταν ένα νούμερο πάνω ή τρία. Το πιο διασκεδαστικό είναι ότι η «συγγνώμη» του για το outfit ακούγεται σχεδόν σαν να τον έπιασαν να μπήκε σε meeting με παντόφλες και να είπε «σόρι παιδιά, δεν ήξερα ότι σήμερα έχουμε υψηλή διπλωματία». Δηλαδή όχι ότι παραβίασε κάποιο σοβαρό πρωτόκολλο, αλλά ότι τόλμησε να μην μοιάζει με γραφείο υπουργείου από τη δεκαετία του ’90. Πού πας ρε Καραμήτροοο;