ΗΠΑ: Εξετάζουν να στείλουν στον πόλεμο τον υπερηχητικό πύραυλο «Dark Eagle»

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει τον υπερηχητικό πύραυλο μακράς εμβέλειας «Dark Eagle» στη Μέση Ανατολή με σκοπό να χτυπήσει εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg.

Το αίτημα υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επειδή υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει μετακινήσει τους εκτοξευτές του εκτός της εμβέλειας του αμερικανικού πυραύλου Precision Strike, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση έως 500 χιλιόμετρα, όπως δήλωσε στο Bloomberg πρόσωπο με γνώση του θέματος.

Εάν δοθεί το πράσινο φως, η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν έναν υπερηχητικό πύραυλο, ο οποίος δεν είναι ακόμη πλήρως επιχειρησιακός.

Εκτοξευτής υπερηχητικών πυραύλων του αμερικανικού στρατού σε άσκηση το 2023 Αμερικανικός στρατός

Το αίτημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί και οι ΗΠΑ και το Ιράν τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία από τις 8 Απριλίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, έχει απειλήσει επανειλημμένα να αρχίσει ξανά τον πόλεμο στον Ιράν καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το υπερηχητικό όπλο μεγάλου βεληνεκούς του αμερικανικού στρατού, γνωστό ως «Dark Eagle», έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, βεληνεκές 2.800 χιλιομέτρων και έχει σχεδιαστεί ειδικά για χτυπήματα ακριβείας σε μεγάλη απόσταση εναντίον «στόχων που απαιτούν άμεση δράση και είναι ισχυρά οχυρωμένοι».

Κάθε πύραυλος κοστίζει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια και ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τους οκτώ, ανέφερε η πηγή στο Bloomberg. Κάθε πυραυλική μονάδα θα κοστίσει επίσης περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο. Αντίπαλοι των ΗΠΑ όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν ήδη αναπτύξει τα όπλα αυτά.

