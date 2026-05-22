Χρηματιστήριο: Σε αναδική τροχιά - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

Άνοδος 0,25%, στα 274,6 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Χρηματιστήριο: Σε αναδική τροχιά - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση. Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι δείκτες της Wall Street, εν μέσω υποχώρησης των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς υπάρχουν κάποιες ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.271,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,25%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.283,20 μονάδες (+0,76%) και κατώτερη τιμή στις 2.259,53 μονάδες (-0,29%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,11%, από τις αρχές Μαΐου ενισχύεται κατά 3,79%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 274,6 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.942.715 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+3,00%), της Metlen (+2,37%), της Elvalhalcor (+1,96%) και της Aktor (+1,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,56%), των ΕΛΠΕ (-3,17%), της Allwyn (-2,26%) και της Motor Oil (-1,93%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Bally’s Intralot διακινώντας 7.626.792 και 7.038.587 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 65,43 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 33,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 38 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+16,95%) και ΑΔΜΗΕ (+7,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-9,24%) και Ξυλεμπορία(π) (-4,98%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,4000 +1,56%

ALLWYN: 11,9000 -2,26%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,5200 +1,17%

METLEN: 38,8600 +2,37%

OPTIMA: 10,1400-0,38%

ΤΙΤΑΝ: 47,2200 +0,47%

ALPHA BANK: 3,5410 +0,31%

AEGEAN AIRLINES: 11,6600 +3,00%

VIOHALCO: 19,2000 +0,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,6000 +1,30%

ΔΑΑ: 10,1500 +1,50%

ΔΕΗ: 20,6000 -3,56%

COCA COLA HBC: 49,7500 +0,51%

ΕΛΠΕ: 9,7800 -3,17%

ELVALHALCOR: 4,9500 +1,96%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,1550 +0,96%

ΕΥΔΑΠ: 10,3000 +0,19%

EUROBANK: 3,6980 -0,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0800 +1,50%

MOTOR OIL: 34,6200 -1,93%

JUMBO: 22,0600 -0,45%

ΟΛΠ: 37,6000 +1,08%

ΟΤΕ: 18,7000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5080 +0,21%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 -0,68%

Πηγή: ΑΠΕ

