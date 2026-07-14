Αυτό το δωρεάν παιχνίδι στο ίντερνετ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας κατά 25%

Μια μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε, ότι ένας συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης εγκεφάλου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Το όφελος συνδέθηκε με την εκπαίδευση στην ταχύτητα επεξεργασίας, μια άσκηση που γίνεται σε υπολογιστή και εκπαιδεύει τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν γρήγορα οπτικές πληροφορίες εν μέσω διαιρεμένης προσοχής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παζλ, εφαρμογή ή παιχνίδι μνήμης αποτρέπει την άνοια. Το εύρημα ισχύει για ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που δοκιμάστηκε σε ηλικιωμένους ενήλικες επί 20 χρόνια περίπου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η δοκιμή ACTIVE παρακολούθησε ηλικιωμένους ενήλικες. Στους μισούς (με τυχαία επιλογή) ανατέθηκε ένα πρόγραμμα με εκπαίδευση μνήμης, συλλογισμού και ταχύτητας επεξεργασίας. Στους άλλους μισούς δεν ανατέθηκε κανένα πρόγραμμα τέτοιας εκπαίδευσης. Η ομάδα εκπαίδευσης έκανε τακτικά έως και 10 συνεδρίες ανά διάστημα 5-6 εβδομάδων. Μερικοί συμμετέχοντες αργότερα έλαβαν ενισχυτικές συνεδρίες.

Στην 20ετή παρακολούθηση, το ισχυρότερο αποτέλεσμα εμφανίστηκε στην ομάδα εκπαίδευσης ταχύτητας με ενισχυτικές συνεδρίες. Αυτή η ομάδα είχε 25% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και σχετικών μορφών άνοιας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (οι συμμετέχοντες που δεν έκαναν καμία εκπαίδευση).

Το εύρημα, όπως δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, είναι σημαντικό, επειδή προήλθε από μια τυχαιοποιημένη δοκιμή και όχι μόνο από άτομα που ανέφεραν οι ίδιοι τυχόν υγιεινές συνήθειες τη ζωή τους. Ωστόσο, οι διαγνώσεις άνοιας εντοπίστηκαν μέσω δεδομένων από το αμερικανικό Medicare, επομένως το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρείται ως ισχυρή αλλά όχι τελική απόδειξη ότι το παιχνίδι από μόνο του αποτρέπει την άνοια.

Ποιο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι εγκεφάλου;

Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων βασίστηκε στο Double Decision, ένα παιχνίδι-άσκηση διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο μέσω του BrainHQ. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την ταχύτητα οπτικής επεξεργασίας και τη διαίρεση προσοχής.

Το παιχνίδι δεν είναι ένα απλό κουίζ μνήμης. Οι παίκτες πρέπει να εντοπίσουν γρήγορα ένα κεντρικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα να παρατηρούν κάτι στο περιφερειακό οπτικό τους πεδίο. Καθώς ο παίκτης προχωρά επιτυχώς, το παιχνίδι γίνεται ταχύτερο και πιο δύσκολο.

Αυτή η προσαρμοστική δυσκολία μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο η προπόνηση ταχύτητας εκτελείται διαφορετικά από την προπόνηση μνήμης ή συλλογισμού.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς παίζεται το παιχνίδι:

Πατήστε ΕΔΩ για να παίξετε το παιχνίδι

Όπως είδατε και στο βίντεο παραπάνω, στόχος είναι να προσέξετε ποιο αυτοκίνητο εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και ταυτόχρονα να εντοπίσετε με την περιφερική σας όραση σε ποιο σημείο της οθόνης εμφανίζεται ένα σήμα-πινακίδα.

Γιατί η προπόνηση ταχύτητας μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο άνοιας;

Η μελέτη δεν αποδεικνύει τον ακριβή μηχανισμό. Μια θεωρία είναι ότι η προπόνηση ταχύτητας ενισχύει την προσοχή, την οπτική επεξεργασία και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, κάτι που μπορεί να υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία, καθώς ο εγκέφαλος γερνάει.

Σε αντίθεση με τα παιχνίδια μνήμης, που διδάσκουν σαφείς στρατηγικές, η προπόνηση ταχύτητας μπορεί να αναπτύξει περισσότερες δεξιότητες αυτόματης επεξεργασίας. Αυτές οι δεξιότητες εμπλέκονται στην οδήγηση, τη σάρωση του περιβάλλοντος, την ταχεία αντίδραση και τη διαχείριση ανταγωνιστικών πληροφοριών.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά, για να κατανοήσουν γιατί εμφανίστηκε αυτή η μείωση του 25% στον κίνδυνο άνοιας και αν ισχύει για ευρύτερους πληθυσμούς.

Πρέπει οι ηλικιωμένοι να αρχίσουν να παίζουν το παιχνίδι;

Μπορεί να είναι λογικό για τους υγιείς ηλικιωμένους να θεωρούν τη δομημένη προπόνηση ταχύτητας ως ένα μέρος μιας ρουτίνας για την υγεία του εγκεφάλου. Αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά ισχυρότερα βήματα μείωσης του κινδύνου άνοιας, όπως:

σωματική δραστηριότητα

έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

διαχείριση του διαβήτη

φροντίδα της ακοής

ύπνος

κοινωνική σύνδεση

διακοπή του καπνίσματος

Η μελέτη χρησιμοποίησε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες και αργότερα ενισχυτικές συνεδρίες. Το να παίζετε το παιχνίδι «μία φορά στο τόσο» ή να προσπαθείτε περιστασιακά για λίγα λεπτά δεν είναι το ίδιο με την παρέμβαση που δοκιμάστηκε.

Τα άτομα με προβλήματα μνήμης δεν πρέπει να βασίζονται σε ένα παιχνίδι εγκεφάλου αντί για ιατρική αξιολόγηση. Οποιαδήποτε νέα ή επιδεινούμενη απώλεια μνήμης, σύγχυση, γλωσσικά προβλήματα, αλλαγή προσωπικότητας ή δυσκολία στη διαχείριση καθημερινών εργασιών θα πρέπει να αξιολογούνται από επαγγελματία υγείας.

Μπορούν τα παιχνίδια εγκεφάλου να διαγνώσουν άνοια;

Όχι φυσικά. Τα παιχνίδια εγκεφάλου δεν μπορούν να διαγνώσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ ή την άνοια. Η διάγνωση απαιτεί ιατρικό ιστορικό, γνωστικές εξετάσεις, λειτουργική αξιολόγηση και, μερικές φορές, εξετάσεις αίματος, απεικόνιση εγκεφάλου και αξιολόγηση από νευρολόγο.

Ένα παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση ορισμένων δεξιοτήτων, αλλά η κακή απόδοση μπορεί να αντανακλά πολλούς παράγοντες, όπως προβλήματα όρασης, κόπωση, έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία, άγχος ή φυσιολογική γήρανση.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτό το παιχνίδια ίδιο με τα σταυρόλεξα;

Όχι. Τα σταυρόλεξα εμπλέκουν κυρίως τη γλώσσα και την μνήμη. Το Double Decision είναι μια άσκηση στην ταχύτητα επεξεργασίας, η οποία εκπαιδεύει την οπτική προσοχή.

Αυτό σημαίνει ότι η άνοια μπορεί να προληφθεί;

Όχι εντελώς. Ο κίνδυνος άνοιας μπορεί να μειωθεί, αλλά κανένα μεμονωμένο παιχνίδι, διατροφή ή συνήθεια δεν εγγυάται την πρόληψη.

Πόση εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη;

Οι συμμετέχοντες έλαβαν έως και 10 συνεδρίες ανά διάστημα 5-6 εβδομάδων και ορισμένοι έλαβαν ενισχυτικές συνεδρίες για 1-3 τρία χρόνια αργότερα.

Συμπέρασμα

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η εκπαίδευση του εγκεφάλου με ασκήσεις στην ταχύτητα επεξεργασίας, όπως με το παιχνίδια Double Decision, μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ και σχετικών μορφών άνοιας. Το αποτέλεσμα ήταν ισχυρότερο όταν η εκπαίδευση ακολουθήθηκε από ενισχυτικές συνεδρίες.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η δομημένη γνωστική προπόνηση ταχύτητας μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για την υγεία του εγκεφάλου, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με αποδεδειγμένες στρατηγικές μείωσης του κινδύνου, που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και την ιατρική, και όχι να αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη ασπίδα κατά της άνοιας.

Πηγές:

cnn.com

hopkinsmedicine.org

womenshealthmag.com

nih.gov

brainhq.com