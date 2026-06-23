«Καμίνι» η Βρετανία - Πάνω από τους 40 ο υδράργυρος, έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών

Snapshot Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας εξέδωσε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας από Τετάρτη έως Πέμπτη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις και την καθημερινή ζωή, ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα όπως πρόωρο κλείσιμο σχολείων.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για την υγεία, καλώντας σε προετοιμασία των υπηρεσιών υγείας και αυστηρή προστασία των πολιτών από τον καύσωνα.

Οι μεταφορές επηρεάζονται με ακυρώσεις δρομολογίων, μείωση συχνότητας και προειδοποιήσεις για οδικές φθορές, ενώ οι οδηγοί καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να οδηγούν με προσοχή.

Η ζέστη προκαλεί πίεση στα δίκτυα ύδατος και αυξάνει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούν σε περιορισμένη χρήση νερού και αυξημένη προσοχή στους εξωτερικούς χώρους. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας αργότερα αυτή την εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Η προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office) αφορά το Λονδίνο, τμήματα των Μίντλαντς, τη νοτιοανατολική Ουαλία και τη νότια Αγγλία και θα ισχύει από τις 09:00 τοπική ώρα (BST) της Τετάρτης έως τις 21:00 της Πέμπτης.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι η ακραία ζέστη θα επιδεινωθεί από τα υψηλά επίπεδα υγρασίας και προειδοποιούν ότι είναι πιθανές «σημαντικές διαταραχές» στην καθημερινή ζωή, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στις μετακινήσεις. Ορισμένα σχολεία έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια για πρόωρο κλείσιμο.

Η Met Office ανέφερε επίσης ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την υγεία του πληθυσμού συνολικά, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες και δημιουργώντας κίνδυνο για τη ζωή.

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Λιγότερο σοβαρές, πορτοκαλί προειδοποιήσεις βρίσκονται επίσης σε ισχύ σε μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής Αγγλίας και σχεδόν σε όλη την Ουαλία από τη Δευτέρα έως το τέλος της Πέμπτης.

Στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, η Met Office προβλέπει ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, με την κορύφωση του καύσωνα να αναμένεται την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Μια τέτοια θερμοκρασία θα πλησίαζε το απόλυτο ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι οι 40,3 βαθμοί Κελσίου και καταγράφηκε στο Κόνινγκσμπι τον Ιούλιο του 2022.

Οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν γρήγορα τη Δευτέρα.

Το βράδυ της Δευτέρας έληξε η κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες που κάλυπτε περιοχές του Λονδίνου, της νοτιοανατολικής και νοτιοδυτικής Αγγλίας, καθώς και τμήματα της ανατολικής χώρας.

Είχε επίσης εκδοθεί προειδοποίηση για πλημμύρες στον ποταμό Σέπι στο Σόμερσετ, η οποία αργότερα αποσύρθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Για την Τρίτη προβλέπονται μέγιστες θερμοκρασίες 37 βαθμών Κελσίου στη νότια Αγγλία και 35 βαθμών στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 39 βαθμούς την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το ενδεχόμενο να ξεπεράσουν ακόμη και αυτό το επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του θερμού κύματος, σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 21 ή 22 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας το φαινόμενο της λεγόμενης «τροπικής νύχτας».

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε επίσης δικές της κόκκινες προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα, σηματοδοτώντας μόλις τη δεύτερη φορά στην ιστορία που εκδίδεται τέτοια προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες.

Οι προειδοποιήσεις της UKHSA καλύπτουν τις περιοχές των Δυτικών και Ανατολικών Μίντλαντς, τη Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική Αγγλία, το Λονδίνο και την Ανατολική Αγγλία και θα ισχύσουν για ελαφρώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από τη 01:00 της Τετάρτης έως τις 23:00 της Πέμπτης.

Ο επικεφαλής ακραίων φαινομένων και προστασίας της υγείας της UKHSA, δρ. Αγοστίνιο Σόουζα, κάλεσε τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας να προετοιμαστούν για τις επόμενες ημέρες.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι να κατανοήσουν τον κίνδυνο που ενέχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες και να λάβουν μέτρα ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τους φίλους, τις οικογένειες και τους γείτονές τους», δήλωσε.

Καθώς οι θερμοκρασίες άρχισαν να αυξάνονται από το Σαββατοκύριακο και συνεχίστηκε η άνοδος τη Δευτέρα, ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα, με τη χώρα να προετοιμάζεται για τις επόμενες ημέρες.

Η κυβέρνηση συνήθως δεν συνιστά το κλείσιμο των σχολείων λόγω ζέστης, προτείνει όμως σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των συνθηκών.

Αρκετά σχολεία στην Αγγλία έχουν ήδη λάβει δικά τους μέτρα, όπως η χαλάρωση των κανόνων για τη σχολική ενδυμασία και το πρόωρο κλείσιμο τις επόμενες ημέρες.

Ορισμένα αποφάσισαν ακόμη και να κλείσουν εντελώς την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η Εθνική Ένωση Διευθυντών Σχολείων (NAHT) ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει σχετικές οδηγίες στα μέλη της.

Ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Πολ Γουάιτμαν, δήλωσε: «Παρότι δεν υπάρχει νόμιμο ανώτατο όριο θερμοκρασίας στα σχολεία, οι διευθυντές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν τις επιπτώσεις τόσο υψηλών θερμοκρασιών».

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Πυροσβεστικής (NFCC) ζήτησε από τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κοντά σε ανοιχτά νερά και σε υπαίθριους χώρους, μετά από αρκετούς θανάτους που σχετίζονται με το νερό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα του Μαΐου.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Φιλ Γκάριγκαν, δήλωσε: «Ζητάμε επίσης από τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι ενέργειές τους στην ύπαιθρο. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά ή πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί».

Η εταιρεία South East Water ζήτησε από τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό μόνο για απολύτως απαραίτητους σκοπούς, καθώς το δίκτυό της δέχεται έντονες πιέσεις. Αντίστοιχα, η Anglian Water, που εξυπηρετεί περιοχές της ανατολικής Αγγλίας και το Χάρτλπουλ, κάλεσε επίσης τους πελάτες της να εξοικονομήσουν νερό.

Η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στις μετακινήσεις, τόσο στους σιδηροδρόμους όσο και στους δρόμους.

Η αυτοκινητιστική ένωση AA ανακοίνωσε ότι σε ορισμένους δρόμους θα κυκλοφορούν οχήματα διασποράς χαλικιού, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές φθορές και μαλακώματα του οδοστρώματος λόγω της ζέστης.

Ο πρόεδρος της AA, Έντμουντ Κινγκ, συμβούλευσε τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να αποφεύγουν τα απότομα φρεναρίσματα ή τους έντονους ελιγμούς σε δρόμους που έχουν υποστεί ζημιές από τη θερμότητα.

Ο Ροντ Ντένις, εκπρόσωπος του RAC για θέματα οδικής ασφάλειας, κάλεσε τους οδηγούς στις περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, εάν τα οχήματά τους δεν διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα κλιματισμού.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν τα οχήματα και αυξάνουν την πιθανότητα βλαβών.

Η National Rail ζήτησε από τους επιβάτες να ταξιδεύουν μόνο εάν είναι «απολύτως απαραίτητο» την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τη Δευτέρα υπήρξαν ήδη ακυρώσεις σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές, με τις εταιρείες Great Western Railway και Transport for Wales να μειώνουν τα δρομολόγιά τους.

Οι Μεταφορές του Λονδίνου (TfL) προειδοποίησαν επίσης ότι οι καιρικές συνθήκες «ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ορισμένες γραμμές του μετρό και των τρένων, ιδιαίτερα στη London Overground και την Elizabeth line» τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ο καύσωνας εξαπλώνεται από την ηπειρωτική Ευρώπη, όπου έχει αναπτυχθεί ένα εξαιρετικά έντονο κύμα ζέστης.

Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε όχημα στη Γαλλία τη Δευτέρα, σε περιστατικό που, σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα, «πιθανότατα συνδέεται με τον καύσωνα».

Κόκκινες προειδοποιήσεις βρίσκονται σε ισχύ σε περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Γαλλίας, καθώς και σε άλλες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.