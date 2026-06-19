Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο
Νεκρός 67χρονος μετά από κολύμπι στη Βελόνα
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Τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χίου ότι ένας 67χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Βελόνα.
Ο 67χρονος εφοριακός έχασε τις αισθήσεις του μετά από κολύμπι στη Βελόνα, όπως μεταδίδει ο τοπικός ιστότοπος politischios.
Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας– νεκροτομής.
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