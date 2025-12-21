Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει επτά Εβραίους στην Τουρκία να δέχονται επίθεση από μεγάλο πλήθος φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη, την ώρα που κατευθύνονταν προς συναγωγή για να γιορτάσουν τη Χανουκά.

«Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας», ακούγεται να λέει ένας από τους επιτιθέμενους. Οι λεπτομέρειες του βίντεο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Seven Jewish citizens were attacked in Istanbul by a large crowd of pro-Palestinian demonstrators while they were on their way to a synagogue to celebrate Hanukkah.

They were targeted simply for being Jewish and for practicing their faith. pic.twitter.com/5uDiIaG5Mr — Türkü Avcı (@turkuinisrael) December 21, 2025

Τα αντισημιτικά περιστατικά έχουν αυξηθεί παγκοσμίως μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τρομοκρατική επίθεση σε εκδήλωση για τη Χανούκα στην Αυστραλία την περασμένη εβδομάδα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων, έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της οκταήμερης γιορτής.