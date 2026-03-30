Κιμ Καρντάσιαν: Το παράκανε με το photoshop και οι φανς της το πρόσεξαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ photoshop

Έντονη κριτική από τους θαυμαστές της δέχθηκε η Κιμ Καρντάσιαν για τις φωτογραφίες που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το ταξίδι της στην Ιαπωνία.

Η Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε πρόσφατα την Ιαπωνία με την αδελφή της Κλόε και τα τρία μικρότερα παιδιά της, τον 10χρονο Σέιντ, την 8χρονη Σικάγο και τον 6χρονο Ψαλμ. Την Παρασκευή αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το ταξίδι.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, η οποία κρατά ένα τεράστιο λούτρινο ζωάκι, μπροστά από μηχανήματα με λούτρινα παιχνίδια σε ένα χώρο που μοιάζει με αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της Καρντάσιαν παρατήρησαν ότι το πρόσωπο της Κλόε Καρντάσιαν φαινόταν πολύ διαφορετικό στη φωτογραφία.

«Γιατί η Κλόε φαίνεται σαν να έχει περάσει από Photoshop; Φαίνεται σαν να την έχουν επικολλήσει και να έχουν αλλάξει το μέγεθός της για να είναι περίπου στο ύψος της Κιμ», έγραψε ένας χρήστης στο Reddit.

«Δεν μοιάζετε έτσι στην πραγματικότητα. Κιμ, αποδέξου την ηλικία σου και τις ατέλειές σου. Ειδικά η Κλόε», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

Αυτή την περίοδο η Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται στην Ιαπωνία και μαζί της φημολογείται ότι είναι και ο σύντροφός της, Λιούις Χάμιλτον. Την περασμένη Κυριακή, η Κιμ Καρντάσιαν και ο 41χρονος οδηγός της Φόρμουλα 1 φωτογραφήθηκαν να περπατούν αγκαζέ στο Τόκιο.

Ο Χάμιλτον επίσης εντοπίστηκε να περνάει χρόνο με τον μεγαλύτερο γιο της σταρ των ριάλιτι, τον Σέιντ, μέσα σε κατάστημα που πουλάει αθλητικά παπούτσια, ρούχα και σπάνιες κάρτες Pokémon, στο Τόκιο.

