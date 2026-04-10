Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε ένα απίστευτο ταξίδι 11.000 μιλίων (17.000 χιλιομέτρων) μετ' επιστροφής, μόνο και μόνο για να περάσει 24 ώρες με τον Λιούις Χάμιλτον . Η 45χρονη σταρ των ριάλιτι πέταξε στη βρετανική πρωτεύουσα την Τρίτη με το ιδιωτικό της τζετ για να περάσει χρόνο με τον 41χρονο αγαπημένο της.

Η ινφλουένσερ αναχώρησε από το Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας και έφτασε στο Λονδίνο το επόμενο απόγευμα, ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού προσγειώθηκε στο Φάρνμπορο, κατευθύνθηκε στο σπίτι του οδηγού της Φόρμουλα 1, αξίας 18 εκατομμυρίων λιρών, στο Κένσινγκτον.

Πηγές προσκείμενες στην Καρντάσιαν λένε ότι το ταξίδ-αστραπή που έκανε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έγινε σε μια προσπάθεια να κρατήσει ζωντανό τον έρωτά τους. «Ο Λιούις και η Κιμ είναι δύο από τους πιο πολυάσχολους ανθρώπους στη σόουμπιζ, αλλά είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να βλέπουν ο ένας τον άλλον όταν έχουν ελεύθερο χρόνο» δήλωσε στη Daily Mail άτομο που γνωρίζει το ζεύγος.

Η Κιμ πέρασε το Σαββατοκύριακο του Πάσχα με την οικογένειά της, έκανε μια φωτογράφιση στο Λος Άντζελες το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια πέταξε πάνω από τον Ατλαντικό για να δει τον Λιούις. «Δεν πέρασαν πολύ χρόνο μαζί επειδή είχε υποχρεώσεις για τις οποίες έπρεπε να επιστρέψει στις ΗΠΑ, αλλά ήταν ποιοτικός χρόνος.»

Την ημέρα πριν η Κιμ προσγειωθεί στο Λονδίνο, η ίδια και ο Λιούις έκαναν αναρτήσεις στο Instagram. Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο οδηγός της Φόρμουλα 1 τη Δευτέρα έδειχνε τον Κιμ καθισμένη στην κόκκινη Ferrari του ενώ οδηγούσε. Ο Λιούις οδηγούσε γύρω από το αγωνιστικό του αυτοκίνητο με υψηλές ταχύτητες στους δρόμους της Ιαπωνίας. Προς το τέλος του βίντεο, η σταρ των Kαρντάσιαν φαίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού και να χαμογελάει πλατιά αφού ο Χάμιλτον έδειξε μερικά από...τα κόλπα του στην οδήγηση.

Οι φήμες ότι βγαίνουν ραντεβού κυκλοφόρησαν στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν εθεάθησαν σε ένα ρομαντικό ταξίδι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν στα Κότσγουολντς και αργότερα ταξίδεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Παρίσι. Τον ίδιο μήνα, έκαναν μια δημόσια εμφάνιση μαζί και εθεάθησαν δίπλα δίπλα στον Super Bowl στον χώρο για τους VIP.

Στις αρχές Μαρτίου, απόλαυσαν ένα πολυτελές ταξίδιμαζί στη Γιούτα και στο τέλος του μήνα, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Τόκιο μαζί με τα παιδιά της Καρντάσιαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κιμ είχε μαζί της τα τρία μικρότερα παιδιά της. Μια πηγή είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το ζευγάρι έχει μια «έντονη» σχέση και πρόσθεσε ότι η οικογένειά της τον «λατρεύει».

