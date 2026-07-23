ΑΑΔΕ: Έως 30 Ιουλίου η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

Snapshot Η καταληκτική προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Ιούνιο 2026 μετατέθηκε έως τις 30 Ιουλίου.

Η μετάθεση της προθεσμίας αποσκοπεί στην διευκόλυνση υπόχρεων και διαχειριστών ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα στην ψηφιακή υποβολή.

Η ψηφιακή υποβολή γίνεται μέσω συγκεκριμένων διαδρομών στην πλατφόρμα my1521, ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Μετατίθεται έως και τις 30 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν στον Ιούνιο 2026, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή.

Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας αναμένεται να διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων, που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

-Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

-Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

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