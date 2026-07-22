ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τελωνειακών αμφισβητήσεων μέσω της πλατφόρμας myAADE.
  • Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ) λειτουργούν πλέον στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών και εκδίδουν αποφάσεις εντός δέκα εργάσιμων ημερών.
  • Στις ΠΕΤΑ συμμετέχουν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και αποκλείεται η συμμετοχή υπαλλήλων με εμπλοκή στην αρχική απόφαση ή που υπηρετούν στο αρμόδιο Τελωνείο.
  • Οι διαδικασίες τυποποιούνται με ενιαία πρότυπα για αιτήσεις και αποφάσεις, ενώ η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας my1521 τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για θέματα τελωνειακών αμφισβητήσεων.
Snapshot powered by AI

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνειακών αμφισβητήσεων, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που προκύπτουν κατά τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την απόφαση Α.1148/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης και καθορίζεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), οι οποίες πλέον λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών.

Στο νέο σύστημα:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή « Τα αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Εισαγωγές (Import) - Εμπορεύματα γενικά > Αμφισβήτηση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ).

Οι Επιτροπές εξετάζουν κάθε αίτημα και εκδίδουν απόφαση εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ενώ η κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.Στη σύνθεση των ΠΕΤΑ συμμετέχουν στελέχη με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε υπόθεσης.Παράλληλα, ενισχύονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας, καθώς αποκλείεται η συμμετοχή υπαλλήλων που είχαν εμπλοκή στην έκδοση της αμφισβητούμενης απόφασης ή υπηρετούν στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής.Επιπλέον, τυποποιούνται οι διαδικασίες με τη χρήση ενιαίων προτύπων για τις αιτήσεις και τις σχετικές αποφάσεις.

Οι ΠΕΤΑ επιλαμβάνονται διαφορών που προκύπτουν κατά τον τελωνισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δασμολογική κατάταξη, τη δασμολογητέα και φορολογητέα αξία των εμπορευμάτων, καθώς και την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και λοιπών φόρων ή τελών, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00, χωρίς χρέωση), είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας Θέματα Τελωνείων > Εισαγωγές > Τελωνειακές Αμφισβητήσεις (ΠΕΤΑ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ακραίος καύσωνας οδήγησε σε 5.764 θανάτους πάνω από το αναμενόμενο – Η χειρότερη εικόνα μετά το 2003

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Σικελία στις φλόγες: Δεκάδες πύρινα μέτωπα – Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

16:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Τσέλσι δαπάνησε 140 εκατ. ευρώ για τον Μόργκαν Ρότζερς – Η ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

16:27LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Γλυκερίας στη Μαίρη Λίντα: «Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αύξηση κατά 25,8% στα έσοδα – Βρετανοί, Ιταλοί και Αμερικανοί «στήριξαν» τις εισπράξεις

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν» η οργισμένη αντίδρασή της

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυψαν 109 γραμμάρια κάνναβης στα κεραμίδια σχολείου – Συνελήφθησαν 16χρονος και 20χρονη

16:13NEWSBOMB

Το τεστ αξιοπιστίας στη ΔΕΘ

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απευθύνει νέες απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν - Επίθεση ΗΠΑ στο νησί Λαράκ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Έρασμος στο Ρότερνταμ - 15 τραυματίες

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη: Με τορπίλη AKYA από υποβρύχιο χτύπησαν πλοίο στόχο σε άσκηση - Βίντεο

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου: «Ο ίδιος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έσπασε κεντρικός αγωγός αποχέτευσης στην Αμμουδάρα - Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά κοντά σε στρατόπεδο στον Τύρναβο – Εξετάζονται καταγγελίες για δύο ταυτόχρονες εστίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

15:26LIFESTYLE

Samuel Onuha: Αυτός είναι ο influencer που φωτογραφήθηκε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο

14:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για περισσότερη δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν» η οργισμένη αντίδρασή της

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ