ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων

Snapshot Η ΑΑΔΕ ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τελωνειακών αμφισβητήσεων μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ) λειτουργούν πλέον στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών και εκδίδουν αποφάσεις εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στις ΠΕΤΑ συμμετέχουν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και αποκλείεται η συμμετοχή υπαλλήλων με εμπλοκή στην αρχική απόφαση ή που υπηρετούν στο αρμόδιο Τελωνείο.

Οι διαδικασίες τυποποιούνται με ενιαία πρότυπα για αιτήσεις και αποφάσεις, ενώ η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας my1521 τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για θέματα τελωνειακών αμφισβητήσεων. Snapshot powered by AI

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνειακών αμφισβητήσεων, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που προκύπτουν κατά τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων, ενισχύοντας παράλληλα τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την απόφαση Α.1148/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αμφισβήτησης και καθορίζεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ), οι οποίες πλέον λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών.

Στο νέο σύστημα:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή « Τα αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Τελωνεία > Εισαγωγές (Import) - Εμπορεύματα γενικά > Αμφισβήτηση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΠΕΤΑ).

Οι Επιτροπές εξετάζουν κάθε αίτημα και εκδίδουν απόφαση εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ενώ η κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της.Στη σύνθεση των ΠΕΤΑ συμμετέχουν στελέχη με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε υπόθεσης.Παράλληλα, ενισχύονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας, καθώς αποκλείεται η συμμετοχή υπαλλήλων που είχαν εμπλοκή στην έκδοση της αμφισβητούμενης απόφασης ή υπηρετούν στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής.Επιπλέον, τυποποιούνται οι διαδικασίες με τη χρήση ενιαίων προτύπων για τις αιτήσεις και τις σχετικές αποφάσεις.

Οι ΠΕΤΑ επιλαμβάνονται διαφορών που προκύπτουν κατά τον τελωνισμό και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δασμολογική κατάταξη, τη δασμολογητέα και φορολογητέα αξία των εμπορευμάτων, καθώς και την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και λοιπών φόρων ή τελών, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00, χωρίς χρέωση), είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας Θέματα Τελωνείων > Εισαγωγές > Τελωνειακές Αμφισβητήσεις (ΠΕΤΑ).