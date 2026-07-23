Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM

Νέα δυνατότητα αγοράς Roaming Now πακέτου πριν το ταξίδι με προγραμματισμένη ημερομηνία ενεργοποίησης

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Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM
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Χαμηλότερες χρεώσεις roaming για ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινούν από μόλις 3,90€[1] προσφέρει σε όλους τους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, η COSMOTE TELEKOM. Τα ανανεωμένα πακέτα περιλαμβάνουν μειωμένες ημερήσιες χρεώσεις στην υπηρεσία COSMOTE Travel Pass, καθώς και αναβαθμισμένα πακέτα Roaming Now με μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και διάρκεια χρήσης, τα οποία οι ταξιδιώτες μπορούν να αγοράσουν εκ των προτέρων, προγραμματίζοντας την ημερομηνία ενεργοποίησής τους.

Ανανεωμένη υπηρεσία COSMOTE Travel Pass & Νέα Roaming Now πακέτα

Με την ανανεωμένη υπηρεσία COSMOTE Travel Pass οι πελάτες συμβολαίου της COSMOTE TELEKOM απολαμβάνουν ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις όταν ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεπτά ομιλίας, τα SMS και τα GB του προγράμματός[2] τους όπως και στην Ελλάδα, σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, με νέα μειωμένη ημερήσια χρέωση ανάλογα με τη χώρα που επισκέπτονται. Στη Ζώνη Α[3] η χρέωση διαμορφώνεται στα 5,95€/ημέρα από 7,69€ , ενώ στη Ζώνη Β[4] στα 9,95€/ημέρα από 14,29€.

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Επιπλέον, τα νέα Roaming Now πακέτα προσφέρουν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης για πρόσβαση στο Internet εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ζώνη Α, οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν πακέτα από 3,90€ με 1GB για 3 ημέρες, 6,90€ με 2GB για 7 ημέρες και 11,90€ με 5GB για 15 ημέρες, ενώ στη Ζώνη Β διατίθενται πακέτα από 8,90€ με 1GB για 3 ημέρες,

[1] Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

[2] Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 3GΒ /ημέρα. Δείτε εδώ όρους και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας.

[3] Η Ζώνη Α περιλαμβάνει τις χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βιετνάμ, Βολιβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Γεωργία, Γκέρνσεϊ, Γουατεμάλα, Γροιλανδία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ισραήλ, Καζακστάν, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κολομβία, Κόσοβο, Κόστα Ρίκα, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Μαλαισία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Φερόε, Νήσος Μαν, Νικαράγουα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Παναμάς, Παραγουάη, Παρθένοι Νήσοι (ΗΠΑ), Περού, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σουδάν, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τζέρσεϊ, Τουρκία, Φιλιππίνες, Χιλή, Χονγκ Κονγκ.

[4] Η Ζώνη Β περιλαμβάνει τις χώρες: Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Χριστόφορος & Νέβις, Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Ανγκουίλα, Αντίγκουα, Αφγανιστάν, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γκάνα, Γουιάνα, Γρενάδα, Δομινίκα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Καμερούν, Καμπότζη, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κένυα, Κιργιστάν, Κιριμπάτι, Κονγκό, Λιβερία, Μακάο, Μάλι, Μαυρίκιος, Μογγολία, Μοντσερράτ, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μποτσουάνα, Μπουρκίνα Φάσο, Μπρουνέι, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Τερκς και Κέικος, Νίγηρας, Νιγηρία, Ολλανδικές Αντίλλες - Άγιος Μαρτίνος (St. Maarten), Ολλανδικές Αντίλλες - Κουρασάο, Ομάν, Ουγκάντα, Ουζμπεκιστάν, Παπούα Νέα Γουινέα, Πουέρτο Ρίκο, Πράσινο Ακρωτήρι, Ρωσία, Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σουαζιλάνδη, Τανζανία, Τατζικιστάν, Τζαμάικα, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τυνησία.

15,90€ με 2GB για 7 ημέρες και 19,90€ με 3GB για 15 ημέρες. Τα πακέτα αυτά είναι διαθέσιμα για όλους τους πελάτες συμβολαίου, καρτοκινητής, καρτοσυμβολαίου και COSMOTE NEO.

Νέα δυνατότητα προγραμματισμένης ενεργοποίησης Roaming Now πακέτων μέσω του COSMOTE TELEKOM App

Η COSMOTE TELEKOM προσφέρει, επίσης, τη νέα δυνατότητα προγραμματισμένης ενεργοποίησης Roaming Now πακέτων, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να αγοράζουν το πακέτο τους πριν από την αναχώρησή τους μέσα από το COSMOTE TELEKOM App, ορίζοντας μελλοντική ημερομηνία ενεργοποίησης. Έτσι, το πακέτο είναι έτοιμο προς χρήση με την άφιξή στον προορισμό τους, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια.

Μέσα από το COSMOTE TELEKOM App, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εύκολα και να ενεργοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες λύσεις Roaming για τον προορισμό τους, επιλέγοντας το πακέτο που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του ταξιδιού τους.

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