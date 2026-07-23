Η φωτιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης προκλήθηκε από γεωργικές εργασίες 51χρονου

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής ξεκίνησε από αμέλεια 51χρονου που εκτελούσε γεωργικές εργασίες, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ λίγο λεπτά μετά τις 10:00 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να «παραμείνουν σε ετοιμότητα».

Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, Θεσσαλονίκη 23 Ιουλίου 2026. SOOC

Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, επιχειρώντας να κατασβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς.

Ισχυρές ήταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν για την κατάσβεση. Συγκεκριμένα επιχείρησαν, 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα), ενώ από αέρος συνέδραμαν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, Θεσσαλονίκη 23 Ιουλίου 2026. SOOC

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το συμβάν:

«Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός ηλικίας 51 ετών προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις».

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