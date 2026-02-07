Η Ζιζέλ δείχνει για πρώτη φορά τη βέρα της μετά τον «μυστικό» γάμο με τον Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έδειξε για πρώτη φορά τη βέρα της, λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον Χοακίμ Βαλέντε.

Το διάσημο super model απαθανατίστηκε φορώντας ένα λιτό χρυσό δαχτυλίδι στο μεσαίο δάχτυλο, καθώς έκανε ποδήλατο μαζί με τον ενός έτους γιο της.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, η Μπούντχεν εμφανίζεται χαλαρή και κομψή, φορώντας λευκό φούτερ και γκρι φόρμα, ενώ έκανε βόλτα στους δρόμους του Μαϊάμι.

Ολοκλήρωσε το look της με χρυσά σκουλαρίκια και λευκό baseball καπέλο, ενώ ο μικρός της καθόταν μπροστά της, ντυμένος με πράσινο μπουφάν, γκρι παντελόνι και μαύρο κράνος.

Gisele Bündchen shows off wedding ring for the first time since marrying Joaquim Valente https://t.co/MZ5zHTD0Jh pic.twitter.com/kKwrL6eYQD — Page Six (@PageSix) February 7, 2026

Η Ζιζέλ παντρεύτηκε κρυφά τον προπονητή jiu-jitsu, Χοακίμ Βαλέντε τον Νοέμβριο του 2025, σε μια ρομαντική τελετή, παρουσία μόνο στενών φίλων και συγγενών. Τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε γνωστό πως το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, το πρώτο τους παιδί μαζί.

Η Μπούντχεν είναι επίσης μητέρα του 15χρονου Μπέντζαμιν και της 12χρονης Βίβιαν, από τον πρώτο της γάμο με τον Τομ Μπρέιντι.

Η Ζιζέλ με τον μικρότερο γιο της / Instagram

Ο Χοακίμ Βαλέντε με τον γιο του / Instagram

Το όνομα του μικρότερου παιδιού της δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ωστόσο πολλοί πιστεύουν πως η ίδια άφησε ένα διακριτικό hint μέσα από ένα κόσμημα που φόρεσε πρόσφατα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram τον Ιανουάριο, το μοντέλο παρουσίασε ένα κολιέ με τα αρχικά «J», «B», «V» και «A», οδηγώντας τους θαυμαστές της στο συμπέρασμα ότι το όνομα του μωρού πιθανότατα ξεκινά από το γράμμα «A». Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο όνομα του παιδιού είναι River.

Διαβάστε επίσης