Κίνα: Έτρωγαν για δεκαετίες σε ένα τραπέζι που αποδείχθηκε σπάνιο κειμήλιο της Δυναστείας Τσινγκ

Οικογένεια ανακάλυψε τυχαία ότι το «ξύλινο τραπέζι» της κουζίνας ήταν τιμητική πλακέτα προγόνου τους από τις αυτοκρατορικές εξετάσεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Κίνα: Έτρωγαν για δεκαετίες σε ένα τραπέζι που αποδείχθηκε σπάνιο κειμήλιο της Δυναστείας Τσινγκ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οικογένεια στην επαρχία Ανχουί της Κίνας ανακάλυψε ότι το ξύλινο τραπέζι της κουζίνας ήταν τιμητική πλακέτα από τη Δυναστεία Τσινγκ.
  • Η πλακέτα απονεμήθηκε στον προπροπάππου της οικογένειας ως αναγνώριση για την επιτυχία του στις αυτοκρατορικές εξετάσεις.
  • Η φράση «Yuan Gong» σημαίνει «ταλέντο που παρουσιάζεται στον αυτοκράτορα» και υποδηλώνει υψηλή θέση στις εξετάσεις.
  • Η πλακέτα παραμένει ιδιωτική περιουσία της οικογένειας σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, παρά την ιστορική της αξία.
  • Η είδηση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, με πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές και πολλές ανάλογες ιστορίες.
Snapshot powered by AI

Σε ορισμένες από τις πιο ιστορικές χώρες του κόσμου, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κίνα, η ιστορία έχει έναν περίεργο τρόπο να συσσωρεύεται σε τέτοιο βαθμό, που ορισμένες φορές χάνει μέρος από τη μυστηριακή της αίγλη και γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός τραπεζιού κουζίνας στην επαρχία Ανχουί της Ανατολικής Κίνας. Το συγκεκριμένο έπιπλο αποδείχθηκε ότι ήταν στην πραγματικότητα ένα είδος επίσημου διπλώματος από την εποχή της Δυναστείας Τσινγκ, κάτι που ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Σου, αγνοούσε πλήρως, παρόλο που ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν φάει πάνω σε αυτό αμέτρητες φορές.

Η ιστορία έγινε γρήγορα viral στα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σου εξήγησε ότι δεν είχε δώσει ποτέ σημασία στην ξύλινη πλακέτα. Οι γονείς του, εντυπωσιασμένοι απλώς από την ανθεκτικότητα του ξύλου, αποφάσισαν στο παρελθόν να τη μετατρέψουν σε τραπέζι φαγητού για το σπίτι τους στην αγροτική αυτή περιοχή.

Η πλακέτα ήταν βαμμένη κόκκινη και έφερε σκαλισμένες τις δύο λέξεις «Yuan Gong» με χρυσό χρώμα. Μια μέρα, από καθαρή περιέργεια, ο Σου αποφάσισε να ερευνήσει τη σημασία των χαρακτήρων. Τότε ανακάλυψε ότι το τραπέζι του ήταν μια τιμητική πλακέτα που είχε απονεμηθεί στον προπροπάππου του, Σου Γιουνλί, ως ένδειξη διάκρισης για την επιτυχία του στις απαιτητικές αυτοκρατορικές εξετάσεις.

Οι κρατικές αυτές εξετάσεις για την στελέχωση της αυτοκρατορικής γραφειοκρατίας, οι οποίες θεσπίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη Δυναστεία των Τανγκ τον 7ο αιώνα, διατηρήθηκαν σε όλες τις μετέπειτα δυναστείες. Αυτή η αυστηρή ακαδημαϊκή διαδικασία επέτρεπε κατά διαστήματα ακόμη και σε απλούς πολίτες να σπάσουν τις κοινωνικές ιεραρχίες, διασφαλίζοντας μια αξιοκρατική στελέχωση των υπουργείων της αυτοκρατορίας με τους ικανότερους και εξυπνότερους της εποχής.

Η φράση «Yuan Gong» μεταφράζεται κατά προσέγγιση ως «ταλέντο που παρουσιάζεται στον αυτοκράτορα» και υποδηλώνει ότι ο προπάππους του Σου είχε καταλάβει την έκτη θέση στις πανεθνικές εξετάσεις εκείνης της χρονιάς. Ο ίδιος ο Σου δήλωσε ενθουσιασμένος πως δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το τραπέζι που χρησιμοποίησε η οικογένειά του για δεκαετίες ήταν στην πραγματικότητα το ακαδημαϊκό πιστοποιητικό του προγόνου του.

Τέτοιου είδος τιμητικές πλακέτες τοποθετούνταν παραδοσιακά πάνω από τις εξώπορτες των σπιτιών, σε οικογενειακούς ναούς ή δίπλα σε τάφους, αποτελώντας διαχρονικά σύμβολα ακαδημαϊκής επιτυχίας και οικογενειακού κύρους.

Αν και σε πολλές χώρες ένα τέτοιο κομμάτι της εκπαιδευτικής ιστορίας θα καθιστούσε το αντικείμενο κρατική ιδιοκτησία, σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, εφόσον τα ιστορικά κειμήλια μεταβιβάζονται μέσω νόμιμης οικογενειακής κληρονομιάς, παραμένουν στην ιδιωτική περιουσία της οικογένειας. Ο Σου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποχωριστεί ποτέ αυτό το οικογενειακό κειμήλιο, ενώ σχεδιάζει να συγκεντρώσει χρήματα για να αποκαταστήσει την κόκκινη λακαρισμένη επιφάνεια και τα χρυσά γράμματα.

Η είδηση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Ανάμεσα στα πολυάριθμα σχόλια, ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά ότι γνώριζε μια οικογένεια που χρησιμοποιούσε μια παρόμοια πλακέτα ως περιφράγμα για τα γουρούνια της, πριν συνειδητοποιήσει την πραγματική της αξία και την τοποθετήσει ξανά σε περιφανή θέση.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο με τον Λαβρόφ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τρία οχήματα, τραυμάτισε έναν άνδρα και χάλασε μια πρόταση γάμου

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια ανακάλυψη στο Κονγκό: Νέο είδος μαϊμούς εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες δεκαετιών

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

22:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CNBC: Το μεγάλο στοίχημα του Μπέρνχαμ για τη βρετανική οικονομία - Κόβει τον ΦΠΑ στο ρεύμα

22:26LIFESTYLE

Στη Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα: Ο ξέφρενος χορός σε γνωστό στέκι του νησιού - Βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγυπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου και Κωνσταντοπούλου δεν θα πάνε στο Προεδρικό για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας

22:18ΚΟΣΜΟΣ

UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Oυκρανικό F-16 φέρεται να κατέρριψε για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος σε εναέρια μάχη

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 23 της εντοπίστηκε η φιναλίστ των Miss Universe – Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

21:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισπανία: Έως 30.000 ευρώ σε όσους μετακομίζουν στην ύπαιθρο - Ιταλία: Τα «σπίτια του ενός ευρώ»

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Έτρωγαν για δεκαετίες σε ένα τραπέζι που αποδείχθηκε σπάνιο κειμήλιο της Δυναστείας Τσινγκ

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων - Αύριο οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της τραγωδίας

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην ανθρωποκυνηγητό: Συνελήφθη ο 29χρονος που είχε αποδράσει από το Νοσοκομείο Τρικάλων

21:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα – Οι… σίγουροι και η μεγάλη έκπληξη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τους όρους για επανένταξη στo πρόγραμμα των F-35

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Το Oruç Reis επέστρεψε στη Μεσόγειο - Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία γύρω από την Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγυπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να κινείται κοντά στον ποινικολόγο – Άνδρας με λευκά μαλλιά και χαρτοφύλακα στο «στόχαστρο» των Αρχών

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική Αθηνών - Λαμίας από απόψε μέχρι τον Σεπτέμβρη

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Oυκρανικό F-16 φέρεται να κατέρριψε για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος σε εναέρια μάχη

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

22:18ΚΟΣΜΟΣ

UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς διώχνεις τον καυτό αέρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ