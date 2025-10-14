Ρόδος: Αγωνία για 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο – Βρέθηκε στον πάτο πισίνας

Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένα κοριτσάκι περίπου τριών ετών που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.



Το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα dimokratiki.gr, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το μικρό κοριτσάκι πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος: «Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα». Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, στο ξενοδοχείο την ώρα που βρέθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας βρισκόταν ένας γιατρός Βρετανικής καταγωγής που μάλιστα εργάζεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», ανέφερε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής της οικογένειάς του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από 4 ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό στο Νότιο Αιγαίο, καθώς ένα παιδί ηλικίας πέντε ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι, στη Σαντορίνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ενώ το παιδί, με καταγωγή από την Ινδία, βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι είχε πέσει μέσα στο νερό. Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

