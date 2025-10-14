Ποινική δίωξη σε βάρος του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα πλημμελήματα προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του πλαστικού χειρουργού, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Όπως καταγγέλλει η 43χρονη, ο άνδρας άρχισε να κορνάρει, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω. Σε έξαλλη κατάσταση, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της. Από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.