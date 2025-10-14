Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πότε «σηκώνουν» χειρόφρενο οι οδηγοί σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και λεωφορεία

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τις επόμενες ώρες

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πότε «σηκώνουν» χειρόφρενο οι οδηγοί σε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και λεωφορεία
Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο πλαίσιο της σημερινής (14/10) απεργίας που προκυρήχθηκε ως αντίδραση στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων και 13ωρη εργασία.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν έως τις 21:00.

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3):

Από τις 17:00 μέχρι το τέλος της βάρδιας σταματά η λειτουργία στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • ο τελευταίος στις 15:19,
  • ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

  • ο τελευταίος στις 15:24
  • ο τελευταίος στις 16:14

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο τελευταίος στις 15:29
  • ο τελευταίος στις 14:55
  • ο τελευταίος στις 14:55,
  • ο τελευταίος στις 15:11.

Τρένα – Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ – ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

