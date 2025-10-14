Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας

Χιλιάδες εργαζόμενοι προχωρούν σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σε νέα 24ωρη απεργία, τη δεύτερη μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε ένδειξη του «όχι» στο εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Συνδικάτα, φορείς και Εργατικά Κέντρα καλούν σε κινητοποίηση, καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο ως «αντεργατικό», ενώ εξαπολύουν πυρά για το 13ωρο.

Την κήρυξη της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας αποφάσισαν η ΑΔΕΔΥ (Δημόσιο) και η ΓΣΕΕ (Ιδιωτικός Τομέας), μαζί με πλήθος Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων σωματείων σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχει και το Δημόσιο με απόφαση της ΑΔΕΔΥ.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο τερατούργημα

Παρών στα συλλαλητήρια και ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η μεγάλη συμμετοχή σήμερα στην πανεργατική απεργία δείχνει ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχθούν αυτό το νομοσχέδιο τερατούργημα και θα το βάλουν εκεί που πραγματικά αξίζει να πάει, στα σκουπίδια», είπε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Γιατί το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων δεν είναι η 13ωρη σκλαβιά, αλλά το 7ωρο, το 35ωρο, το πενθήμερο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αξιοπρεπείς μισθοί, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, οι κοινωνικές παροχές, τα πλήρη δικαιώματά τους για μια ζωή που πραγματικά τους αξίζει».

Προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες – Οι κινητοποιήσεις

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τις αστικές συγκοινωνίες, με ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των απεργών:

Μετρό, ΗΣΑΠ & Τραμ: Θα λειτουργήσουν μεταξύ 09:00 και 17:00 .

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Θα συμμετάσχουν με στάση εργασίας και θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 21:00 .

Σιδηρόδρομοι: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία, γεγονός που οδηγεί σε ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Hellenic Train.

Οι κύριες συγκεντρώσεις στην Αθήνα έχουν ως εξής: