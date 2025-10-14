Εργασιακό νομοσχέδιο: Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση του νομοσχεδίου

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για διήμερη συζήτηση και ψήφιση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην Πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου αναμένεται να υπάρξουν τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν, ζητώντας την απόσυρσή του.

Στο νομοσχέδιο, παράλληλα, έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη της συζήτησης, για ψήφιση μια υπουργική και μια βουλευτική τροπολογία.

Ειδικότερα, η πρώτη υπουργική τροπολογία αφορά ρυθμίσεις για: τη θέσπιση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας. Την άρση αντικινήτρων για τη συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πλαίσιο εξυγίανσης φορέων κοινωνικής φροντίδας. Την εξαίρεση εσόδων από υπεραξία κεφαλαίων από τη φορολογητέα ύλη σωματείων και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών του Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών. Τη χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Τις παρατάσεις των συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας της ΑΑΔΕ ως την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ή σε κάθε άλλη περίπτωση έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επίσης, με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη έχει καταθέσει βουλευτική τροπολογία με την οποία προτείνει την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν από το 2019.

