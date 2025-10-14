Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα
ΕΛΛΑΔΑ
Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ολόκληρη η χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Αντιδρούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας — το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, Τετάρτη, στη Βουλή. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι διατάξεις που, όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, «νομιμοποιούν» την 13ωρη ημερήσια εργασία και «υπονομεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο».

Διπλό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Στην πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί δύο συγκεντρώσεις:

  • Στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια από το ΠΑΜΕ.
  • Στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα από ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλες κινητοποιήσεις οργανώνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με αιτήματα την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, αυξήσεις στους μισθούς και αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις:

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Οι γραμμές θα λειτουργήσουν μόνο από 09:00 έως 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς το κέντρο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Τρένα και Προαστιακός

Δεν θα κυκλοφορήσει κανένα δρομολόγιο, καθώς οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΠΟΣ.

Ταξί

Κανονικά θα κινηθούν, καθώς οι οδηγοί δεν συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Δημόσιος τομέας – Οι θέσεις της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει «αντεργατικές ρυθμίσεις» και καλεί σε μαζική συμμετοχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα βασικά αιτήματά της περιλαμβάνουν:

  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο
  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
  • Αυξήσεις στις αποδοχές και νέες συλλογικές συμβάσεις
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

Ακυρώσεις δρομολογίων από λιμάνια

Σε 24ωρη απεργία πανελλαδικής εμβέλειας προχώρησαν τα ξημερώματα τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Μηχανικών) και ΠΕΝΕΝ (Ναυτών), αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 23:59, αναμένεται να προκαλέσει ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Τα ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο:

  • Νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία και καταργεί ουσιαστικά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων (ΠΕΜΕΝ).
  • Δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις "δύο ημερών", ακόμη και ανήλικους, και εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο (ΠΕΜΕΝ).
  • Καταργεί το 8ωρο, το 5ήμερο και το 40ωρο, βαθαίνει την ευελιξία στην εργασία, αυξάνοντας την εκμετάλλευση και τα εργατικά ατυχήματα (ΠΕΝΕΝ).

Συμμετοχή ρυμουλκών

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Η συμμετοχή τους είναι κρίσιμη, καθώς χωρίς τα ρυμουλκά δεν μπορούν να γίνουν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου σε κρουαζιερόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοια, επηρεάζοντας σημαντικά τη λειτουργία των λιμανιών.

Η ΠΕΠΡΝ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου.

