Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω της νέας απεργίας, η οποία προκηρύχθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, 13ωρη εργασία.

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00, με σταδιακή έναρξη της κυκλοφορίας μετά τις 10:00 και απόσυρση γύρω στις 20:00.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία, επηρεάζοντας τρένα και Προαστιακό. Η Hellenic Train θα ανακοινώσει επίσημα ποια δρομολόγια θα ακυρωθούν, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων μόνο με προσωπικό ασφαλείας.





Τι θα γίνει με τα ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην απεργία.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις των φορέων και να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους για την ημέρα της απεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δυσλειτουργίες.

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου από την απεργιακή κινητοποίηση, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη παναττική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση, που θα ξεκινήσεις στις 00:01 και θα λήξει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας αναμένεται να επηρεαστούν οι απόπλοι πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ στις 9 Οκτωβρίου, η οποία υποστηρίζει ότι με «την 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί, στην ουσία τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων».

«Οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον τη νόμιμη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις ‘δύο ημερών’, ακόμα και ανήλικους. Δίνει ‘ελεύθερη επιλογή’ στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, στην εξαφάνιση του ελεύθερου χρόνου και της ξεκούρασης» σημειώνει το σωματείο.