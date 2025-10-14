Κίνηση τώρα: «Ασφυκτιούν» Κηφισός, Μεσογείων και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική, με την κίνηση να είναι στο «κόκκινο» σε μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Στον Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακό χάος και στα δύο ρεύματα: στην άνοδο, από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ στην κάθοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Νέα Ερυθραία και φτάνουν έως το Περιστέρι.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στο τμήμα από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρι, με δυσκολίες και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Μεσογείων, όπου στο ύψος της Κατεχάκη και της Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, η κυκλοφορία είναι σχεδόν ακινητοποιημένη.

Στο κέντρο της πόλης, οι δρόμοι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και οι οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών, ενώ και η άνοδος της Συγγρού παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις επικρατούν αυτή την ώρα στην Αττική Οδό:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.

