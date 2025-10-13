Χανιά - Θανατηφόρο τροχαίο: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Η σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο απέβη μοιραία για τον 45χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, στα Χανιά.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σύμφωνα με το cretalive λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας στην Κάντανο.

Για τον άτυχο άνδρα στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του από την Πυροσβεστική, αφού είχε βρεθεί εκτός οδοστρώματος. Για το σκοπό αυτό, στο σημείο έσπευσε όχημα από το τοπικό πυροσβεστικό κλιμάκιο με τρεις υπαλλήλους.

Ο 45χρονος οδηγός της μηχανής παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.