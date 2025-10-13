Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο ταξιτζής που παρέσυρε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους εγκατέλειψε

Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καταθέτει από το πρωί της Δευτέρας ο 37χρονος οδηγός ταξί που φέρεται να παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο οδηγός ταξί ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο με την παράσυρση του ταξίαρχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και του οδηγού του, το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 37χρονος ομολόγησε τη συμμετοχή του στο ατύχημα, υποστηρίζοντας πως φοβήθηκε και εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να αντιληφθεί την έκταση των συνεπειών του.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:10, όταν ο ταξίαρχος επέστρεφε από την επιβολή μέτρων τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετά το ματς με τον Ηρακλή και κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του ταξί, κατευθυνόμενος προς την Περαία, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να ρίξει τη μοτοσικλέτα. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει έγκαιρα από τη μοτοσικλέτα, ενώ ο οδηγός της τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Το πρωί οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον 37χρονο, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και παρακολουθώντας τις πινακίδες του οχήματος, το οποίο είχε περάσει μόλις λίγα λεπτά πριν το τροχαίο από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Η σχηματιζόμενη δικογραφία αφορά σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και εγκατάλειψη θύματος μετά από τροχαίο. Επίσης, αναμένεται να διερευνηθεί αν υπήρχαν επικίνδυνες παραβάσεις κατά την οδήγηση. Το ταξί, που φέρει χτύπημα στον αριστερό προφυλακτήρα, μεταφέρθηκε στην Τροχαία για αυτοψία, προκειμένου να εξακριβωθούν ακριβώς οι συνθήκες του συμβάντος.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 37χρονου οδηγού.