Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και εξαφανίστηκε

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να τραυμάτισε και να εγκατέλειψε έναν αστυνομικό έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 10:20, στην περιοχή της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ταξί συγκρούστηκε με τη μπροστινή ρόδα μηχανής που οδηγούσε αστυνομικός, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο οδόστρωμα και να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι.

Ο οδηγός του ταξί, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει, εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε εκτεταμένη κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.