Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιές και έστησε οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Οι καπνοί από τις εστίες φωτιάς δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το thestival, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας μεταξύ αυτών άνδρες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς οι δράστες απομακρύνθηκαν λίγο αργότερα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση των εστιών, ενώ η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προσαγωγές ή συλλήψεις.