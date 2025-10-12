Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές

Από τους καπνούς δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα κουκουλοφόρων έβαλε φωτιές και έστησε οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Οι καπνοί από τις εστίες φωτιάς δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το thestival, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας μεταξύ αυτών άνδρες των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς οι δράστες απομακρύνθηκαν λίγο αργότερα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση των εστιών, ενώ η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προσαγωγές ή συλλήψεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50WHAT THE FACT

Γιατί οι χειρουργοί φορούν πράσινο και μπλε και τα νοσοκομεία «ντύνονται» στα ίδια χρώματα

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό: Νέα μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές - Ποια ξεκινούν τον Νοέμβριο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όταν η Porsche κατασκεύαζε ένα στρατιωτικό «τζιπ» με τον κινητήρα πίσω

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια δίπλα στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια στη θάλασσα για δύο επιβάτες - Βλάβη σε ιστιοφόρο νότια της Νάξου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τραγωδία με Cybertruck: Τα χερούλια παγίδευσαν 3 νέους (Video)

08:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας: Τα αίτια, η διάγνωση και η θεραπεία της φλεγμονής

07:59ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster G-140: Υβριδικό με υγραέριο και μεγάλη αυτονομία

07:26LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Πήγα στο νοσοκομείο αλλά έγινε λανθασμένη διάγνωση»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκρεμίζονται οι γέφυρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τη συνέντευξη;

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το πρώτο απ’ τα πολλά: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι ερευνούν οι Αρχές για τη διπλή δολοφονία – Τα λάθη του δράστη

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Χιούστον: Εντοπίστηκαν 16 πτώματα σε λίμνη - Φόβοι για ψυχοπαθή serial killer

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

07:47LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επαγγέλματα που σβήνουν στην Ελλάδα και αυτά που «αναβιώνουν»

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη επιβεβαίωση από τους Αμερικανούς - Πότε «βλέπει» κακοκαιρία το GFS

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

06:55LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

07:00LIFESTYLE

Νταΐάν Κίτον: Η θρυλική ηθοποιός του Χόλυγουντ έφυγε στα 79 της χρόνια - Η καριέρα και τα Όσκαρ της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Στην Αίγυπτο Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ