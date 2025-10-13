Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του

Σε συγχωριανό του 14χρονου ανήκε το ΙΧ που οδηγούσε το παιδί όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στη Δράμα στο οποίο έχασε τη ζωή του.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη δασική οδό Βώλακα – Λιβαδερού όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο ο 14χρονος και άλλοι τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 14 και 15 ετών που κατοικούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, το αυτοκίνητο γύρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.