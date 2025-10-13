Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση

Newsbomb

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε συγχωριανό του 14χρονου ανήκε το ΙΧ που οδηγούσε το παιδί όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στη Δράμα στο οποίο έχασε τη ζωή του.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου συνελήφθη λίγες ώρες μετά το τροχαίο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για έκθεση.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη δασική οδό Βώλακα – Λιβαδερού όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο ο 14χρονος και άλλοι τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 14 και 15 ετών που κατοικούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, το αυτοκίνητο γύρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία στον Εύοσμο: Μαθήματα σε υπόγεια δίπλα σε λέβητες - Ζητούν υπεύθυνη δήλωση από γονείς

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Τραμπ:«Το όνομά σoυ θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας» - «Φίλε μου Ντόναλντ...»

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ

13:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Στο αυτόφωρο ο πατέρας που έκανε χρήση ναρκωτικών δίπλα στο μωρό του

13:24ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έδειξε ποιος πραγματικά είναι κι αναδείχθηκε MVP στη GBL

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Στους Τζόελ Μόκιρ, Φιλίπ Αζιόν και Πίτερ Χάουιτ το Νόμπελ Οικονομίας

13:17WHAT THE FACT

Οπτική επιβεβαίωση: Δύο μαύρες τρύπες «χορεύουν» η μία γύρω από την άλλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών είναι «δύσκολο να εφαρμοστεί» λέει η Google

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Να προστατεύσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Βλέπουμε με συγκίνηση την απελευθέρωση των ομήρων

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΜακΚένζι Σκοτ: Δωρεά «μαμούθ» 42 εκατ. δολαρίων σε ΜΚΟ για τους φτωχούς φοιτητές

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

13:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK - ΠΑΟΚ: Προπόνηση ενόψει ντέρμπι «Δικεφάλων» στα Σπάτα, ακυρώθηκε το φιλικό με Μαρκό

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απίστευτες καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

12:56ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη έρευνα: Οι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με το 99% καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Καταχειροκροτούμενος στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ