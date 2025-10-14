Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 προκήρυξε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματά της είναι τα εξής:

«Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Επίσης, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που, όπως επισημαίνει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Ταυτόχρονα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Ακόμα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καλεί κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, καθώς και στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 11:00.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Στην σημερινή 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09.00 έως τις 17.00, - Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν από 09.00 έως τις 21.00 - 24ωρη τρένα και προαστιακός σιδηρόδρομος.

Μετρό (Γραμμές 1, 2 & 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια :

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία , Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 - 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ , από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Τρένα - Προαστιακός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ - ΜΣΤ ) έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι τρένα και προαστιακός θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στη σημερινή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες - χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Ταξί

Σύμφωνα το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), τα ταξί δεν θα απεργήσουν και θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

ΟΑΣΘ

Καθυστερήσεις ενδέχεται να υπάρξουν σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Επιπλέον, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 9.30 το πρωί της Τρίτης θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους έως τις 09:00 το πρωί, καθώς και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Πλοία

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των Ναυτικών Σωματείων, θα σημειωθούν ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων.

Συγκεκριμένα:

Seajets

CHAMPIONS LEAGUE JET 1

Δεν θα αναχωρήσει από Πειραιά στις 09:15 αλλά από Μύκονο στις 12:15 και μετά θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο του.

CHAMPION JET 3 - CHAMPION JET 1

Δεν θα εκτελέσουν τα δρομολόγια τους

SUPERJET 2

Δεν θα αναχωρήσει από Πειραιά στις 07:40 αλλά από Σίφνο στις 10:20 και μετά θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο του.

SUPERRUNNER

Δεν θα αναχωρήσει από Ραφήνα στις 14:30 αλλά στις 22:30 για να εκτελέσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του.

SARONIC FERRIES

Tα δρομολόγια όλων των πλοίων θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

ATTICA

BLUE STAR DELOS

Tα δρομολόγια του πλοίου την Τρίτη 14/10/2025, από Πειραιά 07:25, για Πάρο - Νάξο - Ίο - Θήρα - Νάξο - Πάρο - Πειραιά, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

BLUE STAR PAROS

Τα δρομολόγια του πλοίου την Τρίτη 14/10/2025, από Πειραιά 07:30, για Σύρο - Τήνο - Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

AERO HIGHSPEEDS & FLYINGCATS

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν:

ΤΡΙΤΗ 14/10/2025

από Πειραιά 06:30 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 08:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες-Ύδρα-Πόρο-Αγία Μαρίνα-Πειραιά

από Πειραιά 08:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 10:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 10:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 11:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 12:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 14:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 14:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 16:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 18:00 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι

από Πειραιά 18:40 για Αίγινα και επιστροφή

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025

από Πόρτο Χέλι 05:50 για Σπέτσες-Ερμιόνη-Ύδρα-Πόρο-Πειραιά

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

BLUE STAR NAXOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, για:

Σύρο 03:25-03:55

Πάρο 05:05-05:35

Νάξο 06:30-07:00

Ηρακλειά 08:00-08:10

Σχοινούσα 08:15-08:25

Νάξο 09:05-09:30

Πάρο 10:20-10:45

άφιξη Πειραιά 15:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

BLUE STAR PATMOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, για:

Πάτμο 06:35-06:55

Λειψούς 07:20-07:35

Λέρο 08:15-08:30

Κάλυμνο 09:30-09:50

Κω 10:35-11:05

Σύμη 13:15-13:30

Ρόδο 14:30

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

BLUE STAR MYCONOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:59 και τα δρομολόγια μέχρι την Παρασκευή 17/10/2025, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2025 ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:59 ΣΥΡΟΣ 03:50 04:10 ΚΑΒΑΛΑ 02:00 07:00 ΦΟΥΡΝΟΙ 00:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 05:00 05:20 ΛΗΜΝΟΣ 10:15 10:35 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 00:45 01:10 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 07:45 08:10 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14:55 15:40 ΜΥΚΟΝΟΣ 03:35 03:55 ΦΟΥΡΝΟΙ 08:45 08:55 ΧΙΟΣ 18:00 18:20 ΣΥΡΟΣ 04:45 05:05 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 09:45 10:10 ΒΑΘΥ 21:05 21:45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08:45 ΒΑΘΥ 10:50 11:30 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22:25 23:10 ΧΙΟΣ 14:15 14:35 ΦΟΥΡΝΟΙ 23:59 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17:00 18:00 ΛΗΜΝΟΣ 22:25 22:45

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:59, για:

Χίο 09:00-09:45

Μυτιλήνη 12:45

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΑΣΤΕΡΙΩΝ Ι​Ι

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, με άφιξη στο Ηράκλειο στις 08:30 της επομένης.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, με άφιξη στα Χανιά στις 07:30 της επομένης.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

Στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και οι Ενώσεις Συντακτών μέλη της (ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ) συμμετέχουν με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025 στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, και στηρίζει η ΓΣΕΕ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. «Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας. Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και διεκδικεί μεταξύ άλλων αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ, σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».