Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Το σπίτι που εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα

Φωτορεπορτάζ- Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Υπόθεση θρίλερ στο Νέο Κόσμο, με τους αστυνομικούς να ειδοποιούνται από γείτονες και να εισέρχονται σε διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα: Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι νεκρό, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, και ένα πυροβόλο όπλο δίπλα με δύο κάλυκες.

Η γυναίκα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στον θώρακα, ενώ ο άνδρας, 74 ετών, επίσης είχε τραυματιστεί από πυροβόλο όπλο.

Το σπίτι που εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα NEWSOBMB / ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια, ενώ φως στις έρευνες αναμένεται να ρίξει ο ιατροδικαστής, για να εξακριβώσει τις συνθήκες θανάτου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας.

Μέχρι να βγει το ιατροδικαστικό πόρισμα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

Μαρτυρίες γειτόνων

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας στο Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας.

Γείτονες που μίλησαν στο Newsbomb περιέγραψαν το ζευγάρι και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Είμαι κάτοικος της περιοχής πολλά χρόνια. Εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Ο σύζυγός μου γνώριζε τον σύζυγο. Η γυναίκα του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν πολύ στεναχωρημένος, ήταν καταβεβλημένος και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήταν συνταξιούχος ή εργαζόταν, πάντως έβγαινε κι αυτός έξω και τον έβλεπε ο σύζυγός μας εδώ απέναντι. Υποθέσαμε μήπως πρόκειται για μια πράξη απελπισίας;», ανέφερε μία γυναίκα.

Μια άλλη γειτόνισσα περιέγραψε: «Έλειπα διακοπές και γύρισα το Σάββατο. Είδα το φως του σπιτιού τους που δεν ήταν σβηστό. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Σήμερα μύριζε ακόμα πιο έντονα. Ήρθε ο διαχειριστής, άνοιξε την πολυκατοικία και τους βρήκαν. Η κυρία δεν έβγαινε έξω, κυρίως ο παππούς έβγαινε. Άκουσα τους αστυνομικούς να λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».