Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

Η μητέρα του παιδιού, Ροζάν Τόμπσον, είχε εντοπίσει η ίδια την επικίνδυνη τάση στο διαδίκτυο και είχε προειδοποιήσει τον γιο της να μην την δοκιμάσει

Δημήτρης Δρίζος

Ένα 11χρονο αγόρι έχασε τραγικά τη ζωή του αφού συμμετείχε σε μια επικίνδυνη διαδικτυακή «μόδα» που έχει γίνει viral στα social media και είναι γνωστή ως «chroming».

Ο μικρός Φρέντι Ντέιβις είναι το τελευταίο θύμα της συγκεκριμένης τάσης, κατά την οποία παιδιά και έφηβοι εισπνέουν τοξικές αναθυμιάσεις από οικιακά προϊόντα, όπως αποσμητικά σε σπρέι, προκειμένου να προκαλέσουν ένα σύντομο αίσθημα ευφορίας.

Οι συντετριμμένοι γονείς του απευθύνουν δραματική έκκληση για μεγαλύτερη ενημέρωση και προσοχή, καθώς το φαινόμενο του chroming – γνωστό και ως «huffing» – έχει ήδη οδηγήσει στον πρόωρο θάνατο αρκετών παιδιών σε Βρετανία και ΗΠΑ.

Σοκαριστική περιγραφή από τη μητέρα του

Η μητέρα του παιδιού, Ροζάν Τόμπσον, είχε εντοπίσει η ίδια την επικίνδυνη τάση στο διαδίκτυο και είχε προειδοποιήσει τον γιο της να μην την δοκιμάσει. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2025 τον βρήκε νεκρό στο δωμάτιό του, με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας να αποδίδει τον θάνατό του σε εισπνοή αεροζόλ από σπρέι σώματος.

Στη συγκλονιστική της κατάθεση ανέφερε: «Πήγα στο δωμάτιό του για να τον ξυπνήσω. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα “Φρεντ”, όπως κάνω κάθε πρωί. Τον είδα να είναι μπρούμυτα στο κρεβάτι και δεν μου απάντησε. Άρχισα να ανησυχώ. Τον άγγιξα στον ώμο και ήταν πιο κρύος απ’ ό,τι συνήθως. Ζήτησα βοήθεια και κάλεσα το 999 λέγοντας: “Νομίζω ότι ο γιος μου είναι νεκρός”».

Είχε αφαιρέσει τα σπρέι από το σπίτι

Η ίδια αποκάλυψε ότι αρχικά αγόραζε αποσμητικά σε σπρέι για τον γιο της, αλλά σταμάτησε όταν διαπίστωσε ότι ένα μπουκάλι άδειαζε μέσα σε μόλις 24 ώρες. Τα αντικατέστησε με αποσμητικά roll-on, ωστόσο το πρωινό της τραγωδίας ένα σπρέι έπεσε από τα ρούχα του, γεγονός που την έκανε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση, οι Αρχές γνώριζαν ήδη για την τάση «κατά την οποία παιδιά αδειάζουν σπρέι αποσμητικών μέσα σε κάλτσες και εισπνέουν τους ατμούς για να προκαλέσουν ευφορία».

Η ιατροδικαστική έκθεση

Κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας, η παθολόγος δρ Λίνα Παλμ απέδωσε τον θάνατο σε εισπνοή βουτανίου από το προωθητικό αέριο του αεροζόλ. Παράλληλα, ο τοξικολόγος Τζον Σλότερ ανέφερε ότι στους ιστούς του παιδιού ανιχνεύθηκαν προπάνιο, βουτάνιο και ισοβουτάνιο, ουσίες που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του σπρέι.

Η μητέρα του 11χρονου απηύθυνε έκκληση προς όλες τις οικογένειες: «Τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα και δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Δεν θα έφερνα ποτέ ξανά αεροζόλ στο σπίτι μου. Αυτά τα πράγματα σκοτώνουν».

Την ανησυχία της συμμερίζεται και ο Άσλεϊ Μάρτιν, σύμβουλος δημόσιας υγείας στη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων, ο οποίος επισημαίνει: «Είναι εύκολο να θεωρεί κανείς ότι τα σπρέι είναι ακίνδυνα. Όμως η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει λιποθυμίες, αναπνευστικά προβλήματα, διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό και, δυστυχώς, θάνατο. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις κατάχρησης ουσιών, κάτι που δεν ισχύει».

Το τραγικό περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον σοβαρό κίνδυνο των διαδικτυακών προκλήσεων και την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και επαγρύπνηση από γονείς και εκπαιδευτικούς.

