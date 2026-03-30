Βόρεια Κορέα: Στρατιώτες κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ σπάζοντας τσιμέντο με το κεφάλι τους

Το παρών σε στρατιωτικές επιδείξεις έδωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τις οποίες Βορειοκορεάτες στρατιώτες προέβησαν σε εντυπωσιακές και συνάμα επικίνδυνες δοκιμασίες, σπάζοντας μεταξύ άλλων πλάκες από τσιμέντο με τα κεφάλια τους, ενώ δεχόντουσαν και χτυπήματα από φτυάρια και βαριοπούλες στο κεφάλι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι επιδείξεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, με τον Κιμ να εμφανίζεται χαμογελαστός και να χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους στρατιώτες.

Σε μια στιγμή που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στρατιώτες ντυμένοι με στολές παραλλαγής έσπασαν μεγάλες πλάκες από σκυρόδεμα στο κεφάλι των συναδέλφων τους πριν εκτελέσουν πρόγραμμα πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις.

Η κάμερα κατέγραψε επίσης μια ακόμη παράξενη στιγμή, όπου κατά την διάρκεια της επίδειξης ένας στρατιώτης χτύπησε με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο, ενώ η «μάχη» συνέχιζε χωρίς διακοπή.

Η κάμερα επανερχόταν συνεχώς στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε μεγάλη λευκή πολυθρόνα πίσω από ξύλινο τραπέζι, σχολιάζοντας την επίδειξη, ενώ στρατιωτικοί γύρω του γελούσαν με τις παρατηρήσεις του. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φάνηκε να απολαμβάνει το θέαμα, αντιδρώντας με χαμόγελα και χειροκροτήματα.