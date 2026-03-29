Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη δοκιμή κινητήρα για πύραυλο ικανό να χτυπήσει τις ΗΠΑ

Την επίγεια δοκιμή ενός κινητήρα πυραύλων στερεού καυσίμου υψηλής ώσης , παρακολούθησε ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, στον απόηχο της ομιλίας του, όπου δεσμεύθηκε να εδραιώσει αμετάκλητα το καθεστώς της χώρας του ως πυρηνικής δύναμης.

Η δοκιμή πιθανότατα δείχνει τα σχέδια του Κιμ να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει ένα οπλοστάσιο πυραύλων ικανών να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, ποπως αναφέρει το Sky News.

Ο Κιμ παρακολούθησε τη δοκιμή του πρόσφατα αναβαθμισμένου κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο υλικό από ανθρακονήματα, ανέφερε το κορεατικό πρακτορείο KCNA.

Η μέγιστη ώση του κινητήρα είναι 2.500 κιλοτόνοι, από περίπου 1.971 κιλοτόνους που αναφέρθηκαν σε παρόμοια δοκιμή κινητήρα στερεού καυσίμου τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Μια ώθηση για αύξηση της ισχύος του κινητήρα πιθανότατα συνδέεται με τις προσπάθειες τοποθέτησης πολλαπλών κεφαλών σε έναν μόνο πύραυλο για να αυξηθούν οι πιθανότητες να νικηθούν οι άμυνες των ΗΠΑ, λένε οι παρατηρητές.

Το KCNA δεν ανέφερε ακριβώς πού ή πότε πραγματοποιήθηκε η δοκιμή.

Η δοκιμή αποτελεί μέρος του πενταετούς προγράμματος στρατιωτικής κλιμάκωσης της χώρας και οι στόχοι περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των «στρατηγικών μέσων κρούσης», ανέφερε το KCNA.

Ο Κιμ είπε ότι η δοκιμή του κινητήρα είχε «μεγάλη σημασία για να τεθεί η στρατηγική στρατιωτική δύναμη της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε το KCNA.

Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει εκτοξεύσει δοκιμαστικά μια ποικιλία ICBM που επιδεικνύουν το πιθανό βεληνεκές για να χτυπήσουν την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων με στερεά προωθητικά που καθιστούν πιο δύσκολη την ανίχνευση πριν από την απογείωση.

Οι παλαιότεροι πύραυλοι υγρών καυσίμων της χώρας πρέπει να τροφοδοτούνται πριν από τις απογειώσεις και δεν είναι μακράς διαρκείας.

Ορισμένοι ξένοι ειδικοί λένε ότι η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνολογικά εμπόδια προτού αποκτήσει έναν λειτουργικό ICBM, όπως η διασφάλιση της επιβίωσης των κεφαλών στην ατμοσφαιρική επανείσοδο.

Αλλά άλλοι αμφισβητούν αυτή την εκτίμηση, δεδομένου του αριθμού των ετών που έχει αφιερώσει το έθνος στα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα.

Η Βόρεια Κορέα έχει κάνει μεγάλη ώθηση για να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο από τότε που κατέρρευσε η διπλωματία υψηλού κινδύνου του Κιμ με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019.

