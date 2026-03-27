«Για παν ενδεχόμενο»: Το απροσδόκητο δώρο του Λουκασένκο στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο στην Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο χάρισε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ένα... όπλο, αφότου οι δύο χώρες υπέγραψαν μια Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης κρατικής επίσκεψης του Λευκορώσου ηγέτη.⁠ Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Πιονγκγιάνγκ.

Ενώ ο ηγέτης της Νότιας Κορέας επέλεξε δώρα με πιο παραδοσιακό χαρακτήρα, προσφέροντας στον πρόεδρος της Λευκορωσίας ένα διακοσμητικό σπαθί, ένα μεγάλο βάζο, κοχύλια και ένα χρυσό αναμνηστικό νόμισμα, ο Λουκασένκο φαίνεται ότι ήθελε να κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος επέλεξε μαζί με σοκολάτες και παραδοσιακό μαύρο ψωμί, να προσφέρει στον Κίμ ένα αυτόματο όπλο τύπου VSK, λέγοντας του: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί».

Η Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο υπέγραψαν Πιονγκγιάνγκ Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας στην Πιονγκγιάνγκ της Πέμπτη, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTA, ο Λουκασένκο είπε στον Κιμ στη διάρκεια των συνομιλιών τους ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Μινσκ και στην Πιονγκγιάνγκ εισέρχονται σε ένα «ουσιαστικά νέο στάδιο», ενώ μετέδωσε και ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας.

North Korean leader Kim Jong-un welcomed belarusian President Alexander Lukashenko with a grand ceremony in Pyongyang pic.twitter.com/nnP8YHAdoe — Tehran Times (@TehranTimes79) March 26, 2026

Την Τετάρτη, ο Λουκασένκο επισκέφτηκε το μαυσωλείο Κουμσουσάν στην Πιονγκγιάνγκ για να αποτίσει φόρο τιμής σε αποθανόντες πρώην ηγέτες της Βόρειας Κορέας και άφησε μια ανθοδέσμη εκ μέρους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και λουλούδια από τον ίδιο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

At Putin’s request, Belarusian President Alexander Lukashenko laid a wreath at the “Liberation” memorial in Pyongyang, as an expression of gratitude to North Korea for the assistance it has provided to Russia within the framework of the special military operation. pic.twitter.com/VnrSsmF5O4 — China pulse ?? (@Eng_china5) March 25, 2026

Ο Λουκασένκο και η αντιπροσωπεία του έγιναν δεκτοί από τον Κιμ με έναν χαιρετισμό με 21 κανονιοβολισμούς, με πολίτες της Πιονγκγιάνγκ και μαθητές να ανεμίζουν σημαίες και των δύο χωρών και με παρέλαση της τιμητικής φρουράς του βορειοκορεατικού στρατού, μετέδωσε το KCNA.

Η Λευκορωσία είναι μια από τις λιγοστές χώρες που υποστήριξε ανοιχτά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι σχέσεις ανάμεσα στο Μινσκ και στην Πιονγκγιάνγκ έχουν γίνει στενότερες από τότε που η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες για να στηρίξουν τη Ρωσία στον πόλεμο το 2022.